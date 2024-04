Capozucca, quante emozioni in 90 minuti 

La sconfitta della “sua” Ternana nello scontro diretto con l'Ascoli è difficile da mandare giù. Ma Stefano Capozucca, attuale ds degli umbri, non si arrende certo: «L'ho detto a inizio stagione: la salvezza della Ternana sarà il capolavoro della mia carriera, un'impresa indimenticabile». Ma oggi l'attenzione sarà tutta per Genoa-Cagliari: «Da una parte la società di cui sono un pezzo di storia, dall'altra quella in cui ho lasciato un pezzo del mio cuore».

E al Cagliari ha chiesto Pereiro per aiutare la sua Ternana.

«Qui abbiamo la squadra più giovane del torneo, siamo scesi da 27 a 9 milioni di monte ingaggi. Serviva un giocatore con estro e Gaston mi sta dando tanto. L'ho cercato con insistenza, gli ho spiegato cosa avrebbe trovato e cosa serviva. Doveva fare il leader e non ha deluso».

Dicevamo: Genoa-Cagliari. Cosa rappresentano per Capozucca queste due squadre?

«Del Genoa sono un pezzo di storia. Ma a Cagliari ho lasciato il cuore e non solo per i risultati. Cagliari è la vita quotidiana, la gente che mi ha dato affetto, facendomi sentire uno di loro. Tutti, anche quelli che non sono appassionati di calcio, sono orgogliosi del Cagliari e per questo il Cagliari deve rimanere in A».

I momenti più belli?

«Al Genoa potrei dire i risultati sportivi, come un quarto posto in A, l'arrivo di grandi talenti come Milito. Ma in assoluto penso a quando, dopo la morte di mia figlia Federica, entrando allo stadio ho visto in curva uno striscione dedicato a lei. Ancora adesso mi commuovo. A Cagliari l'emozione più grande è stata la promozione, col balletto negli spogliatoi a Bari e la festa in aeroporto. Meraviglioso, anche se ho rischiato grosso perché sono caduto e stavo per essere calpestato dalla folla di tifosi».

E i momenti peggiori?

«Al Genoa la retrocessione a tavolino per illecito, la famosa storia della valigetta. Sono stato assolto, ma di quella sofferenza porto ancora i segni col problema all'occhio. Una ferita che mi porterò per sempre. A Cagliari, invece, la retrocessione “assurda” di Venezia e poi la telefonata dell'amministratore delegato Catte, che mi diceva di prendermi un periodo di riposo, perché non ero nelle condizioni di aiutare il Cagliari. Una coltellata, perché dopo la retrocessione vivevo solo per riportare il Cagliari in A».

Genoa e Cagliari oggi.

«Il Genoa è praticamente salvo, al Cagliari manca poco. Sono certo che entrambe resteranno in A».

Che pensa dei due tecnici?

«Gilardino, che è stato mio giocatore, si sta rivelando un ottimo allenatore. Magari non fa un bel calcio, ma ottiene risultati. Ranieri è stato fondamentale. Mi piace la sua pacatezza, la gestione di un gruppo sano, dove tutti sono allineati, anche quelli che giocano meno. Come Viola. Ecco, per Nicolas sono davvero contento perché è un ragazzo che stimo tantissimo».

Come andrà stasera?

«È una partita da pareggio. Il Genoa vorrà vincere, ma non è facile battere il Cagliari».

Capozucca festeggerebbe la salvezza del Cagliari?

«Certo, perché al Cagliari sarò legato per sempre, ancora oggi ci sono giocatori con cui è rimasto un bel rapporto. E soprattutto per la gente. I tifosi hanno sofferto tanto, adesso è il momento di gioire».

