Capotreno ucciso a coltellate in stazione, assassino in fuga 

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e la squadra mobile con anche il medico legale e il pubblico ministero Michele Martorelli.

Alessandro Ambrosio, questo è il nome della vittima, è stato raggiunto da un fendente mortale mentre stava raggiungendo a piedi il parcheggio riservato agli operatori dello scalo, su viale Pietramellara. Il brutale omicidio è avvenuto poco prima delle 19, ma sino a tarda notte gli investigatori erano ancora al lavoro per effettuare i rilievi scientifici e acquisire le immagini delle telecamere della zona. L’aggressione sarebbe avvenuta proprio nell’area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, dunque non aperta ai viaggiatori.

Non è ancora chiaro chi lo abbia colpito con un’arma da taglio, né quante volte sia stato accoltellato. Su questo, però, sono già al lavoro gli agenti della Mobile del capoluogo emiliano e il medico legale incaricato dalla Procura. Gli investigatori, sino a notte, hanno esaminato le immagini dell’impianto a circuito chiuso della stazione, ma anche quelle che presidiano l’esterno per vedere se qualcuna abbia registrato le fasi dell’aggressione o qualche elemento utile all’identificazione dell’omicida.

Dopo l’allarme sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118, ma per il 34enne non c'è stato nulla da fare: il dipendente ferroviario è stato trovato in un lago di sangue. Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima sia stata raggiunta e colpita alle spalle. Subito dopo l’accoltellamento l’aggressore avrebbe fatto perdere le tracce, ma la caccia all’uomo sarebbe già cominciata proprio dopo i primi accertamenti della polizia giudiziaria. Il ministro del Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto in serata sull’omicidio, dicendosi «profondamente addolorato e vicino alla famiglia e ai colleghi». Il vicepremier è in costante contatto con le forze dell’ordine che stanno dando la caccia all’assassino.

