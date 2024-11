Capotreno aggredito, l’Italia si ferma 

GENOVA. Rosario Ventura, il capotreno accoltellato sul regionale Genova-Busalla dopo avere chiesto il biglietto a una coppia, è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sua moglie si è sfogata sui social: «Mio marito è davvero ligio al dovere - scrive la moglie - ogni giorno torna a casa stanco ma felice, un lavoro bello il suo, economicamente sicuro, ma violato e deturpato dalla violenza che ci circonda, dal non rispetto per chi porta una divisa e comunque si sveglia presto e fa il proprio dovere. Incassiamo le ferite nel corpo e, anche un po’ nell’anima certo ma possiamo dire che passerà. Deve finire tutto ciò, non so come, ma vorrei aspettare mio marito rientrare a casa senza più batticuore».

«Ferite nell’anima»

Dalle indagini è emerso che Ventura aveva un piccolo manganello che avrebbe mostrato all’aggressore, un egiziano 21enne, prima di essere ferito. «Il ragazzo - ha detto il capotreno a “4 di Sera”, su Retequattro - usava il telefonino senza considerarmi, mentre la ragazza mi ha detto: “Non paghiamo il biglietto, arriviamo a destinazione. Non ci interessa niente”. Si è girato quindi anche il ragazzo, ribadendomi: “Sì, noi arriviamo dove vogliamo, faccia pure ciò che vuole, chiami pure la polizia, noi non paghiamo nessun biglietto”». A quel punto Ventura li ha «pregati di pagare il biglietto o di scendere. In quel momento la ragazza mi si è avvicinata e ha iniziato a sputarmi addosso mentre il ragazzo ha sputato addosso a una signora che stava prendendo le mie difese. Mentre verificavo come stesse la signora, la ragazza mi ha rifilato un calcio sulla schiena e uno schiaffo. Ho raggiunto il ragazzo che era sulla banchina e lui mi ha colpito con una testata sulla fronte mentre la ragazza ha continuato a darmi degli schiaffi sul volto, da dietro. A un tratto ho visto che il ragazzo aveva tirato fuori un coltello».

Trasporti inceppati

Ieri intanto si sono registrati forti disagi in tutta Italia per lo sciopero dei treni, proclamato dopo l’accoltellamento. E venerdì si fermeranno bus, metro e tram. Lo stop di 8 ore, dalle 9 alle 17, ha comportato la cancellazione di numerosi treni e ritardi fino a tre ore. Da Torino a Salerno passeggeri in attesa e lunghe code ai chioschi delle informazioni. In vista dell’agitazione di venerdì nel trasporto pubblico locale, il Garante degli scioperi ha chiarito che anche in assenza di fasce di garanzia, dovranno essere comunque «garantiti servizi minimi» di trasporto.

RIPRODUZIONE RISERVATA