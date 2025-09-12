«Capoterra- Villasimius, 150 chilometri al giorno: ministro, può aiutarmi?» 

Per raggiungere la cattedra dell’Istituto comprensivo di Villasimius che le hanno assegnato dovrà percorrere ogni giorno 150 chilometri, un lungo viaggio da Capoterra dove vive andata e ritorno che andrà a incidere sensibilmente sul suo stipendio. Per chiedere un sostegno sulle spese del carburante, Alessandra Boi, 48 anni, insegnante della scuola primaria, ha inviato una lettera al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: «Mi paghi un contributi per le spese, io non ce la faccio».

Il viaggio

Partenza alle 6 del mattino da Capoterra per presentarsi in orario al suono della campanella della prima ora, una quotidianità che dallo scorso 2 settembre comporta spese extra rispetto a chi ha una cattedra a pochi chilometri da casa: Alessandra Boi non chiede denaro, ma che alle insegnanti costrette a lunghe trasferte come lei venga concesso un contributo per il rifornimento dell’auto.

La richiesta

«E dire che Villasimius era proprio in fondo alla lista delle centocinquanta scuole che avevo scelto al momento di presentare la domanda – ironizza Alessandra Boi -, ma non è la strada che dovrò affrontare tutto l’anno per insegnare che mi spaventa, anche se dovrò viaggiare da sola, ma le spese che dovrò affrontare per poter insegnare in una scuola primaria che dista 75 chilometri da casa mia».Inevitabilmente un salasso mensile, in pratica un taglio dello stipendio per l’insegnante. «Lo scorso anno – prosegue la docente – mi sono divisa tra Capoterra e Sestu, e le spese sono state contenute: per raggiungere Villasimius spenderò circa 350 euro al mese di carburante, a fronte di uno stipendio che raggiunge i 1500 euro».

La lettera

Per segnalare la sua situazione, ma anche quella vissuta quotidianamente da tutti gli insegnanti costretti a macinare chilometri su chilometri per raggiungere il proprio posto di lavoro, Alessandra Boi ha deciso di scrivere direttamente al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara: «Come insegnante, ho scelto tutte le sedi della provincia disponibili, ma purtroppo ho ottenuto una cattedra in un paese che mi obbliga a percorrere ogni giorno una distanza considerevole. Rispetto ai colleghi che hanno ottenuto una supplenza a pochi chilometri dalla loro residenza, io mi trovo in una situazione di svantaggio economico, poiché i costi della benzina pesano notevolmente sul mio budget».

Quindi la richiesta, pacata ma ferma di questa a questa situazione insostenibile dal punto di vista economico: «Proprio in virtù di questa situazione – prosegue Alessandra Boi – ho chiesto al ministro se fosse possibile prevedere un contributo per le spese di carburante per gli insegnanti che, come me, si trovano a dover percorrere lunghe distanze per raggiungere la sede di lavoro. Un tale contributo potrebbe essere erogato sotto forma di buoni carburante o di rimborso parziale delle spese sostenute: mi auguro che il problema, non soltanto mio ma che accomuna tanti insegnanti costretti ogni giorno ad affrontare lunghe trasferte, sia preso in esame dal Governo, e che anche la Regione pensi a delle soluzioni da adottare per venirci incontro».

