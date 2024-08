Un agguato sull’uscio della casa di Matteo Ortu, 26 anni, a Capoterra. Prima hanno suonato il campanello, quando il giovane ha aperto la porta hanno esploso due fucilate. Il 26enne è ricoverato al Brotzu, dov’è stato operato d’urgenza. I carabinieri stanno scavando nel passato del ragazzo. Il sindaco Beniamino Garau: «Non è accettabile che i cittadini per bene non si sentano al sicuro e a una certa ora rinuncino ad uscire di casa. A Capoterra lo Stato non è presente».

a pagina 9