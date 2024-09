Capoterra, sì alla legge Pratobello A Sinnai no all’impianto eolico 

All’unanimità. Maggioranza e minoranza per una volta unite senza se e senza ma. Sia a Sinnai sia a Capoterra. Tutti insieme per dire no alla speculazione energetica, ai signori del vento e del sole che hanno presentato al ministero progetti di impianti eolici e fotovoltaici a terra e in mezzo al mare. Il rischio è che possono cambiare per sempre il paesaggio unico della nostra isola e limitare la vocazione turistica, agricola e di valorizzazione culturale.

L’accordo

A Capoterra il Consiglio comunale alla fine ha votato all’unanimità la sua decisa contrarietà agli speculatori interessati a lucrare dagli impianti fotovoltaici industriali a terra e dagli eolici terrestri e offshore. Un piano sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare di Pratobello. Nell’ordine del giorno proposto dalla maggioranza, un esponente della coalizione Stefano Piano, ed Efisio De Muru del Pd hanno fatto inserire anche due emendamenti in favore delle comunità energetiche e della legge regionale sulla moratoria «che sospende momentaneamente l’assalto indiscriminato speculativo della Sardegna».

«Dico No, perché Capoterra si è già sacrificata abbastanza – – spiega il sindaco Beniamino Garau – perché il nostro territorio va tutelato, salvaguardato e amato. Come Consiglio comunale abbiamo individuato un’area idonea per eventuali impianti fotovoltaici: si tratta di un’ex discarica non troppo distante dal centro abitato, l’unica porzione di territorio che potremo destinare a questo scopo». D’accordo De Muru: «Ma qualsiasi impianto dovrà essere gestito dal Comune, non dalle multinazionali alla ricerca di facili utili». Franco Magi (maggioranza) è soddisfatto del risultato politico: «Di fronte a questo problema e alla legge Pratobello siamo tutti uniti».

Il dibattito

Il campo largo che amministra il Comune di Sinnai e la minoranza formata da tre diversi schieramenti trovano l’accordo e votano uniti per dire no al progetto del parco eolico che prevede l’installazione di 14 torri tra vigneti, aree a forte rischio idrogeologico e interessate da insediamenti archeologici. Un no forte contro la speculazione energetica che minaccia la Sardegna. L’ordine del giorno prevedeva la discussione di due delibere sul tema: in realtà da giorni si trattava per arrivare al voto unitario, così il presidente dell’assemblea Massimiliano Mallocci ha proposto la sospensione dei lavori e un incontro fra le parti. L’accordo è stato raggiunto e il voto per dire no alle pale eoliche, unanime, è arrivato di conseguenza. Con soddisfazione espressa dopo il voto in una serie di interventi dallo stesso presidente Mallocci, dalle consigliere Sara Uda e Aurora Cappai, dai consiglieri Roberto Loi, Walter Zucca di Forza Italia e da Aldo Lobina. L’assemblea ha anche dato incarico alla sindaca Barbara Pusceddu di rappresentare l’assemblea in tutte le sedi dove si parlerà di eolico.

Ma si è andati anche oltre: In Aula si è parlato della impossibilità di individuare in pochi giorni eventuali aree idonee e non idonee all’installazione delle pale eoliche. «Esprimersi in così poco tempo sarebbe rischioso, con danni irreversibili sul territorio», ha detto la consigliera Cappai. Il presidente Mallocci: «A Sinnai non ci sono zone idonee». Parco bocciato dal Consiglio. Come era stato bocciato dai Comitati e dai partecipanti all’assemblea di fine agosto.

