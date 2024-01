CAPOTERRA, PECCATO ALGHERO TRAVOLTO 

Doppia sconfitta per le squadre sarde impegnate nella prima giornata dei gironi di ritorno dei campionati nazionali di rugby.

In serie B, l'Amatori Capoterra ha perso 19-15 sul campo del Cernusco. Nel primo tempo, i ragazzi di coach Queirolo reagiscono alla meta dei padroni di casa rispondendo con quella firmata da Carlo Stara e trasformata da Simone Brui. Due calci lombardi chiudono il parziale sul 13-7. Nella ripresa, una meta di Lorenzo Celembrini e un piazzato di Brui portano i capoterresi a contatto con gli avversari (16-15), ma nei minuti finali non riescono a trovare i punti del sorpasso, subendo anzi un altro piazzato.

In A, sconfitta casalinga per l'Amatori Alghero. A Maria Pia, finisce 13-0 per il Cus Milano. Nel primo tempo, gli universitari passano solo con un piazzato di Borzone allo scadere. Nella ripresa, una meta di Cederna trasformata da Borzone, che si ripete anche con un altro calcio, valgono la vittoria per gli universitari. Per gli algheresi, le sconfitte salgono a dodici in altrettanti match disputati. ( a.bu. )

