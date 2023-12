capoterra, niente sorpasso Alghero, 9 sconfitte su 9 

Le due squadre sarde che disputano i campionati nazionali di rugby salutano il 2023 con una doppia sconfitta casalinga.

In Serie B, l'Amatori Capoterra perde 40-20 contro il Bergamo 1950. La vittoria ospite matura già nel primo tempo (30-10 all'intervallo), con tre mete trasformate e altrettanti piazzati. Per i padroni di casa, solo una meta di Uccheddu trasformata da Aru e un piazzato dello stesso calciatore. Nella ripresa, le mete di Celembrini e Stara non spaventano Bergamo, che trova un piazzato e la quarta meta trasformata e consolida il 3° posto, mentre Capoterra viene agganciata al 4° dal Rho.

In A, nona sconfitta in nove match per l'Amatori Alghero, che perde 30-7 contro il blasonato Calvisano. Monologo ospite nel primo tempo, chiuso sul 16-0 con una meta trasformata e tre piazzati. Nella ripresa, il Calvisano allunga fino al 30-0, con altre due mete trasformate. Per Alghero, meta di Canulli trasformata da Cipriani al 62'.



