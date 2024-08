Capoterra, Garau e Ambus come giocatori-allenatori 

Saranno Marcello Garau e Gabriele Ambus a prendere il posto di Juan Manuel Queirolo sulla panchina dell'Amatori Rugby Capoterra in vista dell'avvio del campionato di Serie B. Per loro, una doppia sfida, da allenatori, ma anche da giocatori. «Abbiamo deciso di puntare su due ragazzi di Capoterra per lavorare in vista della prossima stagione», spiega il presidente Andrea Cogoni, che punta su «due ragazzi di Capoterra fantastici, cresciuti assieme nella vita e nell’Amatori».

E tra due mesi si gioca. La Fir ha reso noti i calendari che, per il Capoterra, vedranno un esordio in terra ligure, domenica 13 ottobre, in casa della Pro Recco. Sette giorni dopo, l'esordio casalingo contro lo Stade Valdotain. Nel girone 1 ci saranno anche Cernusco, Cus Genova, i cadetti del Cus Milano, Ivrea, Rho e Varese. La prima classificata sarà promosse nel Gruppo 2 della Serie A, mentre la decima retrocederà in Serie C regionale.

E nel girone 2 del Gruppo 2 della Serie A c'è l'Amatori Alghero, che esordirà sul campo del Calvisano, mentre la domenica dopo ospiterà a Maria Pia il Settimo Torino, in un girone che comprende anche Amatori&Union Milano, Cus Milano, Lecco, Parma, Piacenza e Unione Monferrato. La prima classificata parteciperà ai quarti di finale dei playoff: in palio il titolo di Campione d’Italia di Serie A e la promozione alla Serie A Elite Maschile 2025/26. La decima in classifica retrocederà in B, mentre la nona disputerà il playout salvezza.



