Capoterra e Pula più vicine 

Una giornata storica per l’intera costa sud occidentale della Sardegna. Da ieri Teulada , Domus De Maria , Pula , Sarroch , Villa San Pietro e Capoterra sono più vicini a Cagliari, al porto e all’aeroporto: è stata inaugurata ieri pomeriggio la nuova sezione della Statale 195 Sulcitana, che da Capoterra si estende verso Sarroch. Con un investimento di 160 milioni di euro, questa nuova arteria stradale si connette alla quattro corsie esistente, facilitando l'accesso a Pula, Villa San Pietro e agli altri Comuni lungo la costa meridionale dell'Isola. La cerimonia di inaugurazione, prevista per le 16, è iniziata circa un'ora dopo, preceduta dalla benedizione di don Gianni, parroco di Capoterra.

L’inaugurazione

Presenti numerosi dipendenti dell’Anas, direttori dei lavori e i sindaci dei comuni coinvolti. L'attesa di anni da parte dei cittadini finalmente è giunta al termine: la nuova infrastruttura permetterà, almeno per un tratto, di snellire il traffico lungo la zona costiera sud dell'isola. Il completamento definitivo dell’opera, con l'apertura del tratto che raggiungerà Macchiareddu, è previsto per la primavera del 2025. L’appalto comprende anche l’ammodernamento della Dorsale consortile Cacip e del tratto litoraneo della Statale, creando un raccordo tra il vecchio e il nuovo tracciato.

Le sfide del traffico

«Una grande impresa», così la definisce il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau. «È un grande passo avanti, ma non basta. Certamente ci connetterà più facilmente alla quattro corsie verso i Comuni vicini, ma sarà compito mio e dell’amministrazione gestire questa novità e gli eventuali rischi. Questo nuovo tratto porterà a un aumento del traffico sulla Provinciale 91 da chi procede da Cagliari verso sud. Per questo motivo, speriamo si possa completare l’opera al più presto».

Pendolari

La strada agevolerà i viaggi dei lavoratori pendolari verso Cagliari e la zona industriale di Sarroch. «Un tassello importante, ma dobbiamo fare di più», ha affermato Angelo Dessì, sindaco di Sarroch. «Il traffico dei veicoli che interessa la nostra zona è significativo anche perché si sovrappone, soprattutto d’estate, con il flusso turistico verso le località costiere».

Anche per la sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu, la questione è duplice: lavoro e sicurezza. «Ci aspettiamo una presa in carico per il tratto finale sino a Macchiareddu. Io mi preoccupo soprattutto per i miei concittadini che percorrono la strada per raggiungere Cagliari per lavoro, e per la sicurezza delle strade».

Turismo

La nuova Sulcitana, che sarà completata prima dell’estate 2025, sarà fondamentale anche per il turismo. «Oggi in certe ore della giornata, la strada diventa impercorribile e questo è un problema per chi deve prendere un aereo», ha spiegato Walter Cabasino, sindaco di Pula. «Da Elmas a Pula, prima ci si impiegava circa un’ora e un quarto; questa nuova arteria ridurrà di almeno venti minuti il percorso, permettendo ai turisti di raggiungerci più facilmente».

Chiude l’assessore regionale Antonio Piu: «Rispettati i tempi del crono-programma, è un importante punto di svolta per la viabilità perché consentirà ai flussi di lunga percorrenza di evitare il tratto della “vecchia” 195 che attraversa numerose frazioni dell'abitato di Capoterra (Torre degli Ulivi, Frutti d'Oro e Rio San Girolamo)».

