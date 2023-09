Capoterra e Assemini beffate: saltano i progetti più rilevanti 

Addio al grande piano di riqualificazione della fascia costiera che da Maddalena spiaggia arriva sino a Frutti d’Oro, niente marciapiedi e piste ciclabili: se il taglio dei fondi del Pnrr venisse confermato, il grande progetto da 4 milioni destinato cambiare il volto del litorale di Capoterra non vedrà mai la luce. Il colpo di scure del Governo, che sulla base di un rimodulazione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – già approvato dall’Unione Europea – infrange i sogni dell’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau.

Una doccia fredda, che ora costringe il Comune a rivedere i propri piani: il taglio previsto è di 9.9 milioni di euro. Un’enormità. «Io continuo a sperare che si sia trattato di un errore, o magari di una operazione legata alla riorganizzazione dei fondi – spiega Garau -, perché sarebbe assurdo se lo Stato centrale, dopo aver invogliato i Comuni a presentare progetti per la valorizzazione dei territori, per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e per combattere l’emarginazione sociale, decidesse di privarci di questi contributi. Ho letto che una nota su questo provvedimento era stata emessa già ad agosto: trovo assurdo che alla fine di settembre non sia ancora pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in Municipio. Questa improvvisa marcia indietro rischia di provocare lo stesso scompiglio del 110%: a rimetterci, ovviamente, saranno le amministrazioni comunali ma, soprattutto, i cittadini, che verranno privati di opere pubbliche importanti destinate a migliorare la loro qualità della vita».

Assemini

Assemini sarebbe costretta a rinunciare a tre milioni di euro destinati alla riqualificazione del cavalca ferrovia di via Cabras, alla messa in sicurezza del canale di Terramaini e alla riqualificazione campo sportivo Santa Maria. «Sono tutti lavori e progetti già aggiudicati e adesso in fase di contrattualizzazione. Queste comunicazioni hanno generato un ovvio malessere, ma sono più che convinto che tutto tornerà nei binari della logica e del buonsenso. Dubito che i Comuni riceveranno questo sgarro dallo Stato».

Medio Campidano

Il Medio Campidano sarebbe avviato a perdere 19 milioni e mezzo di euro. Se la revisione dei fondi- per il momento solo annunciata dal Governo- dovesse essere confermata ai 28 Comuni del territorio verranno sottratte le somme destinate all’efficienza energetica e al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali. Uno scippo non da poco per scatenare la rabbia e lo sconforto dei sindaci del territorio. «Difenderemo -dice Alberto Urpi di Sanluri - con i denti le risorse. Siamo la Provincia più povera d’Italia e con meno soldi assegnati. Se proprio la manovra dovesse essere necessaria, compensino con altri fondi».

Una beffa soprattutto perché molti Comuni in parte le hanno già speso e in parte avviato i cantieri. «In questi mesi – ricorda il sindaco di Villacidro, Federico Sollai- abbiamo fatto un lavoro importante facendo diverse gare dal valore di quasi 700 mila euro, la somma assegnateci per un centro sociale per giovani e anziani e strutture per l’efficienza energetica con l’obiettivo di abbassare i costi della bolletta che tanto pesano sulle casse del Municipio. Questo mentre la stragrande maggioranza dei ministeri è ferma al palo, neppure comunica come stanno le cose».

