Capoterra cerca il colpo a Ivrea 

Domenica di campionato per Amatori Alghero in Serie A e Amatori Capoterra in B. Terza trasferta consecutiva per gli algheresi, che alle 13.30 affronteranno I Centurioni a Lumezzane. Ospiti privi degli infortunati Joshua May, Eliot Stefani e capitan Mario Serra e dello squalificato Damiano D'Aleo, ma con in più il pilone l'italo-argentino Santiago Bellotti, ex Viadana. Trasferta in nord Italia anche per i capoterresi, che vanno a far visita all'Ivrea. I 5 punti in palio servono ai giallorossi per riagganciare al secondo posto l'Amatori & Union Milano che, nell'anticipo di domenica scorsa, ha sbancato per 36-8 il campo dell'Olbia. ( a.bu. )

