Capoterra a valanga sul Savona 

L'Amatori Rugby Capoterra concede il bis. Il XV allenato da Marcello Garau e Gabriele Ambus ha battuto 34-3 il Savona nella seconda giornata di Serie B, esordio sul rinnovato Comunale di Via Trento. Nel primo tempo, dopo un piazzato ligure, i capoterresi hanno ribaltato il risultato con due mete di Zedda e Ganga trasformate da Aru, che ha centrato i pali anche in proprio per il 17-3 all'intervallo. Nella ripresa, una punizione di Stara, una meta tecnica e una di Celembrini trasformata da Stara hanno chiuso i conti per i padroni di casa.

Oggi, alle 15-30, in Serie A, esordio davanti al pubblico amico anche per l'Amatori Alghero che, sconfitto nell'esordio di Calvisano, ospita a Maria Pia il Settimo Torino. ( a.bu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA