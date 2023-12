Capossela: «Ho tanta voglia dell’Isola per suonarvi quel brano scritto a Cabras» 

Quanto sia mancato Vinicio Capossela ai sardi lo conferma il tutto esaurito registrato in un amen per le due date del Teatro Massimo di Cagliari del 29 e 30 dicembre. Ma pure quella di Sassari, che le precede il 28 al Teatro Comunale (alle 21), è lì lì per il sold out. «Beh, promuoviamola», scherza il cantautore, polistrumentista e scrittore 58enne, di rientro dai live di Parigi e Helsinki e di scena domani a Taneto di Gattatico, Reggio Emilia, dov’è cresciuto.

Ma anche i sardi sono mancati a lui. Che svela: «È da un po’ che non suono in Sardegna, e ci tenevo talmente a tornare che abbiamo inserito questa “appendice”, anche se non è un bel termine da usare, con cui chiuderò l’anno e il tour autunnale». Di “Con i tasti che ci abbiamo”, che prende il titolo dall’omonimo brano dell’ultimo disco “Tredici Canzoni Urgenti”, Targa Tenco 2023 come Miglior Album in Assoluto. «A Cagliari abbiamo suonato nel Capodanno tra il 2019 e il 2020, un Capodanno molto festoso dopo il quale, in 3 mesi, finimmo in una situazione inimmaginabile>, ricorda l’artista a proposito dell’esplosione della pandemia di Covid-19. «Speriamo che stavolta il concerto sia di miglior auspicio», aggiunge Capossela, che sarà accompagnato sul palco da Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello e Michele Vignali al sassofono.

Perché “Con i tasti che ci abbiamo”?

«Quando le cose vanno in pezzi e non si dispone più di unità e completezza si fa con quello che abbiamo, un concetto calzante per la sensazione provata nel 2020, quando si è scoperto all’improvviso di avere ulteriori limiti. Allora, si cerca di trasformare il limite in una possibilità, che può valere per ogni accadimento della vita, come collettivo e come individui: un invito a prendere consapevolezza delle cose che sono nella nostra disponibilità».

Per farne cosa?

«Questo concerto cerca di dare un contributo di coscienza civile, perché già prendere coscienza delle cose e assumersi la responsabilità di ciò di cui siamo direttamente responsabili è un contributo che diamo alla società, ed è costruito su canzoni che si integrano in questi concetti. Come quella che dà il titolo al tour, che chiude il disco e il concerto, che nasce da un episodio di vita domestica: un giorno, due dei miei nipoti si sono messi a giocare suonando il pianoforte con bacchette da batteria, e lì sono saltati i tasti, e io su quelli rimasti ho ricavato una melodia, un lavoro che può essere favorito dall’immaginazione. D’altro canto, immaginare è il primo presupposto per cambiare il mondo: quando ci limitiamo a constatare, finiamo per subire la storia piuttosto che esserne parte attiva».

Seguirà la scaletta o ci saranno sorprese?

«Il concerto ha una struttura narrativa, ma da un certo punto in poi, a seconda del luogo in cui si è, cambia, ed è bello che ci sia l’occasione a fine concerto di condividere le confidenze col pubblico, e di farlo adesso dopo tutti questi anni in Sardegna, dove ho vissuto tanti momenti così, nel 2008 e nel 2009, quando prendevo nota di tutto in una sorta di diario di viaggio che è diventato parte del libro “Eclissica” facendo tappa a Sassari, Nuoro, Cagliari, e prima ancora nel 2005 in Barbagia, dove sono stato per avvicinarmi al Carnevale e a una maschera che divenne icona di quel tour: sono molto lieto di aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Ottana, perché quando ci si accosta alla ritualità c’è sempre il rischio di essere fraintesi, cosa che nel mio caso, evidentemente, non è accaduto. Ci terrei inoltre ad aggiungere un paio di cose».

Prego. Siamo tutto orecchie.

«“Canzoni della cupa”, che è nato a Cabras, contiene un pezzo a cui tengo molto sulla giostra della Sartiglia, “Componidori”, che potrei proporre insieme alla cover, sempre molto divertente, di “Gambale twist” dei Barritas col mitico Benito Urgu. Ma un altro brano importante è “La cattiva educazione”, in cui parlo di presa di consapevolezza: a tal proposito, non posso non ricordare Michela Murgia, voce autentica della coscienza civile che ha saputo unire l’appartenenza mitica ancestrale di una terra matriarcale come la Sardegna a discorsi profondi legati ai tempi che viviamo».

