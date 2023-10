Caporalato nelle vigne, scarcerati quattro indagati 

Quattro dei cinque pakistani arrestati per lo sfruttamento di migranti nelle vigne di numerose aziende del Cagliaritano e del Sulcis sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame di Cagliari. Per i quattro indagati, difesi dagli avvocati Corrado Podda e Giorgio Canetto, si è aperta la porta del carcere di Uta: i giudici hanno applicato la misura meno afflittiva dell’obbligo di dimora. Una quinta richiesta di scarcerazione sarà presentata al giudice dall’avvocata Miriam Monni che è subentrata in un secondo momento nella difesa.

Stando all’accusa i cinque assoldavano gli stranieri per pochi euro, li prendevano dal centro di accoglienza di Monastir e li accompagnavano nelle aziende agricole e vigneti di alcune cantine del sud dell’Isola facendoli lavorare in nero per cinque euro all’ora. Nessuna assicurazione, nessuna tutela sanitaria, anche dieci ore di lavoro nei campi. Il gruppo, che secondo l’accusa della Procura sfruttava i migranti, era stato intercettato dalla Polizia lo scorso 20 settembre, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro: al termine delle indagini coordinate dal pm Giangiacomo Pilia erano stati stati eseguiti cinque fermi.

I cinque cittadini pakistani residenti a Cagliari erano stati accompagnati in carcere dopo l’operazione della seconda sezione Criminalità diffusa Squadra mobile di Cagliari, accusati di aver creato un’associazione a delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro nero. Ora, dopo oltre 20 giorni, la scarcerazione da parte del Riesame.

