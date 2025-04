Caporalato, lavoratori da impiegare nel fotovoltaico dell’Isola  

Una squadra “volante” di lavoratori stranieri (quasi tutti filippini) da utilizzare a rinforzo del personale impegnato nei cantieri del fotovoltaico di tutta l’Isola. Operai assunti da società estere, una sicuramente con sede in Polonia, e impiegati con regole e modalità che potrebbero avere violato le norme giuslavoristiche italiane. Stando ai nuovi elementi che emergono dalle indagini aperte dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, il presunto sfruttamento di una quarantina di persone nei cantieri dell’agrivoltaico galluresi è solo un pezzo di una storia molto più ampia sulla quale, ora, potrebbero fare luce gli accertamenti affidati ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari e i colleghi della Compagnia di Tempio. Stando a quanto emerge dalle attività dell’Arma, gli operai stranieri dell’agrivoltaico sardo sono arrivati in Gallura nell’agosto dell’anno scorso. Hanno lavorato in un cantiere alle pendici del Limbara. Una squadra che ha coperto turni di lavoro anche nei giorni festivi e durante giornate di caldo opprimente. Ma i lavoratori interinali della agenzia polacca non avrebbero operato solo nel territorio dell’Alta Gallura, ma anche in altre località della Sardegna. In particolare in un sito della provincia di Nuoro e nel sud dell’Isola. L’agenzia interinale polacca avrebbe spostato la squadra “volante” sulla base delle esigenze delle società che stanno realizzando i parchi agrivoltaici. Le indagini puntano a ricostruire i movimenti dei lavoratori per trovare riscontri alla tesi del capo dei pm galluresi, ossia la somministrazione fraudolenta dei lavoratori “attraverso uno schema di subappalti a cascata, in violazione della normativa comunitaria relativa al distacco di manodopera, omettendo gli adempimenti necessari alla tracciabilità degli ingressi in Italia di soggetti provenienti da altro paese comunitario”. In pratica, i documenti acquisiti dai Carabinieri dicono che non è possibile stabilire con certezza le modalità di utilizzo della forza lavoro. Le indagini stanno confermando il contenuto di alcune denunce presentate dal Coordinamento Gallura anti speculazione eolica e fotovoltaica.

