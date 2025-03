Caporalato, imprenditore in arresto 

Un imprenditore agricolo è finito in arresto nella mattinata di mercoledì con l’accusa di caporalato nell’ambito di un blitz condotto dai carabinieri della stazione di Domusnovas, supportati dal Nucleo operativo e radiomobile di Iglesias, dal nucleo Ispettorato del lavoro, dal nucleo antisofisticazioni e sanità e dal nucleo operativo ecologico Cagliari. Uno spiegamento di forze finalizzato al controllo degli ovili nel territorio del Comune di Domusnovas e dintorni, per contrastare fenomeni di sfruttamento lavorativo, gestione illecita di rifiuti e violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

I controlli

Uno dei blitz condotti ha portato all’arresto di un imprenditore agricolo, Giuseppe Pinna, residente a Musei e gestore di un’azienda agricola situata in località Sa Firmara, agro di Musei. Durante i controlli i carabinieri avrebbero accertato la presenza di un lavoratore indiano di 64 anni, privo di fissa dimora e impiegato irregolarmente presso l’azienda agricola. Secondo l’ipotesi investigativa l’uomo viveva e lavorava in condizioni di sfruttamento, caratterizzate da inadeguatezza igienico-sanitaria, assenza di sicurezza sul lavoro e ricezione di una retribuzione irrisoria e corrisposta esclusivamente in contanti, in violazione della normativa vigente sul pagamento delle retribuzioni. È già stato trasferito presso una struttura sicura e idonea a garantirne l’incolumità e il rispetto della dignità personale.

I rifiuti

La presenza del lavoratore irregolare non sarebbe l’unica contestazione mossa all’imprenditore di Musei. Sarebbe stata riscontrata la presenza di rifiuti abbandonati, a detta dei militari, senza alcuna misura di controllo o sicurezza, inclusi materiali potenzialmente pericolosi, come oggetti contenenti amianto e altri scarti industriali. Da cui l’accusa di gestione illecita di rifiuti, in violazione delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e salute pubblica che si somma anche all’omessa effettuazione della valutazione dei rischi per i lavoratori, l’assenza di formazione specifica degli stessi, la mancata nomina del medico competente e la carenza di misure di sicurezza adeguate negli ambienti di lavoro, tutte violazioni sanzionate dalle normative nazionali a tutela dei lavoratori. Per tali irregolarità sono state emesse sanzioni amministrative e penali per un importo complessivo di oltre tredicimila euro.

Giuseppe Pinna, difeso dall’avvocato Gianluca Aste è stato stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari su disposizione del pm Gilberto Ganassi che si sta occupando del caso. Questa mattina si terrà l’interrogatorio di convalida.

