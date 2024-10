Capone morto per un problema cardiaco 

Andrea Capone sarebbe morto per un problema cardiaco. Questo l’esito dell’autopsia eseguita ieri sera dal medico legale Roberto Demontis, all’ospedale Brotzu, e durata diverse ore. Per la tragica fine dell’ex calciatore rossoblù si indaga per omissione di soccorso. Un fascicolo aperto dal pm Marco Cocco, senza iscritti sul registro degli indagati, per poter effettuare l’esame di ieri e per capire se qualcuno avrebbe potuto aiutare il 43enne, segnalando un eventuale suo malore prima della tragedia e del ritrovamento del corpo senza vita in una suite dell’hotel Palazzo Tirso. All’autopsia ha partecipato anche Filippo Monni, il consulente indicato da Giambattista Alimonda e Pier Andrea Setzu, legali di fiducia dei parenti di Capone. All’ex rossoblù è stato espiantato il cuore, che sarebbe apparso ingrossato, per poter svolgere tutti gli accertamenti. Oggi verrà conferito l’incarico a un esperto per l’analisi sul cuore e sui campioni prelevati.

Le indagini

Gli inquirenti, dopo l’interrogatorio agli amici di Capone, soprattutto gli ultimi ad averlo visto vivo nella suite dell’hotel, e dopo aver visionato le immagini del sistema di sorveglianza interno alla struttura (negli spazi comuni), volevano dunque avere il quadro chiaro. In particolare c’era da capire se qualcuno avesse notato uno stato di malessere o altro nell’ex calciatore, prima che rimanesse da solo nella stanza. Insomma si vuole avere la certezza che Capone sia morto per un malore (con la conseguente caduta che ha provocato delle ferite non compatibili però con la morte, altro elemento che sarebbe emerso dall’autopsia) e se ci fossero le condizioni per un suo soccorso. Da oggi, con la probabile restituzione del corpo ai familiari, potrà essere organizzato il funerale per l’ultimo saluto all’ex rossoblù.

La ricostruzione

La notizia della morte di Capone è arrivata domenica a fine mattinata, gettando nello sconforto e nella disperazione familiari e amici, e lasciando increduli i tifosi rossoblù. La presenza di ambulanze e pattuglie della Polizia davanti all’hotel non sono passate inosservate. Ci è voluto un po’ per una prima ricostruzione di quanto accaduto, in attesa di ulteriori accertamenti e poi dell’autopsia e dell’esito degli ulteriori esami che verranno disposti oggi. Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia (in campo agenti delle volanti, esperti della Scientifica e investigatori della Squadra Mobile), Capone sabato pomeriggio ha preso parte alla festa per il battesimo del figlio di un amico, che si è svolta a Palazzo Tirso. Poi, insieme a diverse persone, la nottata è proseguita in alcuni locali notturni del lungomare cagliaritano di Su Siccu.

Il ritorno

L’ex calciatore rossoblù è poi ritornato verso l’albergo. Visto l’orario ha accettato l’invito dei conoscenti di dormire nell’hotel, proseguendo nei festeggiamenti con degli amici. È entrato nella suite con alcune persone, poi andate via insieme. Le telecamere presenti nella struttura, nelle parti comuni, non avrebbero ripreso niente di anomalo o strano. Domenica alle 11 il personale delle pulizie ha ritrovato il corpo senza vita di Capone.

