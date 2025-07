Capone morto per cause naturali: nessun reato 

Nessuna omissione di soccorso. L’ex centrocampista del Cagliari, Andrea Capone, è morto per cause naturali, senza che nessuno quella notte si fosse accorto che stava male. Un attacco di cuore legato, con ogni probabilità, a una aritmia per una cardiomiopatia che non gli ha lasciato scampo. Si è chiusa con l’archiviazione – disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giorgio Altieri – l’inchiesta sulla morte del calciatore rossoblu trovato senza vita la mattina del 29 settembre scorso in una suite dell’hotel Palazzo Tirso, in piazza Deffenu.

La vicenda

Terminata l’inchiesta della Procura seguita al decesso, il pubblico ministero Marco Cocco aveva proposto al Gip l’archiviazione del fascicolo aperto con l’ipotesi di omissione di soccorso a carico di ignoti. La famiglia dell’ex centrocampista si era opposta chiedendo che si proseguissero le indagini per far luce su quanto accaduto quella tragica notte. L’esame necroscopico sul corpo del calciatore non aveva riscontrato alcun segno di violenza, ipotizzando che il 43enne fosse deceduto a causa di una crisi cartdiaca.

Il ritrovamento

Andrea Capone era stato trovato dentro la suite, nei pressi di un pianerottolo, vicino a delle scale. Per questa ragione si era pensato ad una caduta nella camera d’albergo dove aveva passato la notte. Ma poi il medico legale Roberto Demontis, nominato dal pm Cocco, aveva escluso qualsiasi intervento esterno. Era rimasta aperta, invece, l’ipotesi del malore seguito poi dalla caduta. L’ipotesi investigativa dell’omissione di soccorso era nata dall’idea che qualcuno avesse potuto aver lasciato solo lo sportivo quando già stava male. Nessuno, in ogni caso, è mai stato iscritto nel registro degli indagati.

Le indagini

A condurre le indagini erano stati gli agenti della Squadra Mobile della Questura che avevano sentito numerose testimonianze e recuperato anche i video delle telecamere a circuito chiuso dell’albergo. Il pm aveva poi interpellato anche le consulenti Letizia Gabiati e Beatrice Russo. Gli esami tossicologici e istologici hanno confermato che che l’ex rossoblù, da buon sportivo, non assumesse stupefacenti. Capone nella notte tra sabato e domenica 29 settembre, aveva preso parte a una festa per il battesimo del figlio di un amico e aveva concluso la serata in un locale nella zona della marina di Su Siccu insieme ad altri invitati. Poi, visto che non trovava le chiavi di casa, gli era stato offerto di dormire a Palazzo Tirso. Si sarebbe sentito male quando ormai solo: la tragedia era stata scoperta solo all’indomani. Con l’archiviazione c’è stata anche la restituzione del telefono del calciatore alla famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA