Capone, il pm nomina una tossicologa 

Da una parte l’esame sul cuore ingrossato dell’ex calciatore. Dall’altra le analisi tossicologiche sul sangue e sui tessuti dopo l’autopsia, eseguita mercoledì dal medico legale Letizia Gabiati, nominata dalla Procura per comprendere le cause della morte dell’ex fantasista rossoblù. Sono questi, in estrema sintesi, gli accertamenti sollecitati dal pubblico ministero Marco Cocco che sta indagando sulla morte di Andrea Capone, l’ex giocatore del Cagliari trovato morto domenica mattina in una suite di Palazzo Tirso, albergo di piazza Deffenu. In un primo momento si era pensato fosse deceduto a causa di una caduta, ma il medico legale avrebbe poi scartato quest’ipotesi, propendendo più per una crisi cardiaca.

Le indagini

Proseguono a tappe forzate le indagini della Squadra Mobile della Questura che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’ex calciatore. L’esame delle telecamere ha accertato che Capone, quando è morto, si trovava da solo in una suite a due livelli dell’hotel, dov’era stato ospitato perché – terminata una festa per un battesimo a cui aveva partecipato – non avrebbe più trovato le chiavi di casa che pensava smarrite. In realtà erano in auto. Non solo. Gli investigatori, guidati dal primo dirigente Emanuele Fattori, hanno accertato che dopo la festa il 43enne ex calciatore sarebbe andato con alcuni amici a Su Siccu, in un paio di locali, per poi fare ritorno a Palazzo Tirso.

Gli interrogatori

Gli investigatori della Mobile hanno interrogato vari dei partecipanti della festa, ricostruendo la lista degli amici che hanno proseguito il giro per i locali davanti al porticciolo turistico. L’ipotesi, tutta ancora da ricostruire, è che la serata sia continuata anche dopo la festa, visto che la polizia ha sequestrato una serie di bottiglie di superalcolici nella suite. Sono state sentite anche due ragazze che erano uscite durante la notte dall’hotel, una delle quali in partenza per Londra: solo una sarebbe entrata nella stanza, ma quando ancora Capone non era rientrato.

Le telecamere

Cruciale è stato l’esame delle telecamere a circuito chiuso dell’albergo che, a quanto pare, avrebbero escluso che ci fossero altre persone quando l’ex calciatore è deceduto. A testimoniarlo è un messaggio che Andrea Capone avrebbe inviato ad un amico, quando già era solo in stanza, complimentandosi per la buona riuscita della festa. Nonostante si indaghi con l’ipotesi di omissione di soccorso contro ignoti, pare al momento escluso che l’ex calciatore di Serie A si sia sentito male e che gli amici l’abbiano abbandonato al suo destino. Potrebbe essere dunque stata una tragica fatalità.

La tossicologa

Ma il pubblico ministero Marco Cocco vuole comunque capire cosa abbia ucciso Capone. All’autopsia ha partecipato anche Filippo Monni, il consulente indicato da Giambattista Alimonda e Pier Andrea Setzu, legali di fiducia nominati dai familiari del 43enne. Nel corso dell’esame è stato controllato il cuore che, al medico legale Letizia Gabiati, sarebbe apparso leggermente ipetrofico. Per ora non è chiaro se l’ingrossamento del muscolo possa essere dipeso dall’intensa attività agonistica svolta dal calciatore quando era in attività, oppure da una disfunzione congenita o, in alternativa, dall’assunzione di qualcosa che gli abbia fatto male. A questo punto, ieri mattina, il pm Cocco ha deciso di nominare la docente universitaria Emanuela Locci, esperta in genetica e tossicologia forense, così da accertare se Capone possa aver assunto qualche sostanza che ha scatenato la crisi cardiaca. Tra sessanta giorni la tossicologa consegnerà in Procura l’esito delle analisi, poi il medico legale potrà chiarire le cause della morte dell’ex fantasista. Per ora resta il giallo per una tragedia che ha scosso la città e tanti tifosi rossoblù.

