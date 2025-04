Capolinea Arst, attesa infinita 

Aspetta e spera, a Olbia, per il trasferimento della fermata Arst nella nuova Stazione Rfi, si va di male in peggio. Passeggeri (ora soprattutto studenti, dei quali sembra non interessare a nessuno) dovranno attendere ancora, pioggia o sole sulla testa, prima di uscire dalla pericolosa trappola di via Vittorio Veneto. Arst, con una nota, smentisce la Cisl (che sollecita da mesi il trasferimento) e dice: «Le attività in capo ad Arst sono state completate da tempo. Si ribadisce che non vi è alcuna volontà da parte di Arst di non utilizzare la Stazione Rfi ma, al contrario, vi è la ferma intenzione a volerlo fare in condizioni di un effettivo miglioramento del servizio, in piena sicurezza per i passeggeri e i dipendenti». Quindi il pasticcio burocratico c’è e lo pagano l’utenza e il personale. La posizione di Arst è questa: «Non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui non vi sia un accordo sull'utilizzo degli stalli nella Stazione. Rfi ha stabilito la suddivisione degli spazi tra le diverse aziende. Dei cinque stalli presenti, uno è stato assegnato ad Aspo per il trasporto urbano di Olbia, due stalli sono invece destinati ai bus sostitutivi di Trenitalia. Rimangono due stalli per i mezzi Arst, non sufficienti garantire un capolinea sicuro».

«Stazione non sicura»

L’azienda regionale dei trasporti aggiunge: «La lettura degli orari di servizio nelle diverse fasce della giornata comporta la necessità, nell’ora di punta, di quattro stalli per la partenza in contemporanea di quattro autobus, nonché di una consona area di attesa per circa 200 passeggeri, che allo stato attuale si ritroverebbero ad attendere i servizi in uno spazio non adeguato, tra gli stalli appunto e lo spazio di sosta delle auto». Tutto vero, ma resta da capire che cosa è più sicuro, la fermata in mezzo al traffico di via Vittorio Veneto, in mezzo alle auto, o i due stalli all’interno del perimetro Rfi. Quindi per Arst il tema è l’inadeguatezza dello spazio assegnato da Rfi.

«Lavori programmati»

Problema che dovrebbe essere risolto con dei lavori (già previsti) dice Arst «per superare l’attuale impasse ed eliminare l’insicurezza creata dal marciapiede di attesa di dimensioni inadeguate». La Cisl non cambia la sua linea, secondo il sindacato ci sono le condizioni per spostare la fermata e lo spazio Rfi è comunque più sicuro del marciapiede di via Vittorio Veneto. Nel frattempo, aspetta e spera.

