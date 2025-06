Capolavoro Italia agli Europei È in semifinale 

Italia 76

Turchia 74

Italia : Keys 12, Pasa 5, Verona 12, Zandalasini 14, Pan 4, Cubaj 16, Madera, Santucci 2, Fassina 3, Andre 8, Spreafico ne, Trimboli. Allenatore Capobianco.

Turchia : Istanbulluoglu ne, Uzun 20, Cakir 9, Fitk 7, McCowan 16, Bilgic ne, Onar 8, Bayram 6, Senyurek 8, Erdogan, Atas ne, Ural ne. Allenatore Memnun.

Parziali : 20-17; 31-35; 50-50; 68-68.



Capolavoro Azzurro. Dopo 30 anni, l’Italia ritrova un posto tra le grandi del basket femminile e stacca il pass per la semifinale dell’Europeo.

Al Pireo, le Azzurre di Capobianco superano la Turchia 76-74 dopo un supplementare e conquistano l’accesso al penultimo atto: un traguardo che mancava dal 1995. Venerdì la sfida che vale la finale contro una tra la Germania e il Belgio (in campo oggi alle 16.30).

Ad Atene è andata in scena un’altalena di emozioni: l’Italia sembrava avercela fatta già nei tempi regolamentari, ma una sanguinosa palla persa di Keys ha permesso a Uzun di realizzare sulla sirena, rimandando il verdetto all’overtime. Qui, il cuore dell’Italia ha fatto la differenza: prima gli uno contro uno di Cubaj, poi la freddezza di Zandalasini (suo il canestro decisivo a 16 secondi dalla sirena) hanno dato la spallata decisiva.

Partenza brillante per l’Italia, che trova anche il +7 nel secondo quarto. Poi il calo: Zandalasini fatica a entrare in partita, McCowan domina sotto i tabelloni e la Turchia ribalta l’inerzia, portandosi sul +4 alla pausa. Nella ripresa le Azzurre toccano il -9, ma reagiscono firmando un 10-0 che vale il nuovo sorpasso (48-46). Si entra in volata: Verona firma il +5, ma la Turchia resta attaccata alla partita e acciuffa il pari con Uzun sulla sirena. Nel supplementare regna l’equilibrio: Cubaj replica due volte a Fitik e Uzun, quindi firma anche il nuovo sorpasso (74-72). La solita Uzun impatta ancora, ma è Zandalasini, con freddezza, a scrivere il definitivo 76-74. La difesa tiene sull’ultimo possesso ed esplode la festa.



RIPRODUZIONE RISERVATA