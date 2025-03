capolavoro Gut-behrami: brignone deve inchinarsi  

SUN VALLEY. Questa volta il capolavoro lo ha fatto Lara Gut-Behrami. A Sun Valley, nell'ultimo decisivo superG della stagione, Federica Brignone si è accontentata del terzo posto e si è complimentata con la svizzera («Ha fatto un altro sport»), autrice di una gara da fantascienza e vincitrice della sesta “coppetta” di specialità in carriera. Una gara meravigliosa, impreziosita dallo storico secondo posto di Lindsay Vonn, tornata sul podio in Coppa del Mondo a 40 anni a 7 di distanza dall’ultima volta. I distacchi (1”29 e 1”33) testimoniano del dominio della campionessa elvetica, al 24° successo in superG in carriera. Per Brigonone, già vincitrice della coppa generale, 84° podio in carriera, a 4 da Alberto Tomba. Bravissima anche Marta Bassino (quarta), ha un po’ pasticciato Sofgia Goggia. Domani Federica Brignone cercherà vittoria e coppa di specialità in gigante: deve recuperare 20 punti alla neozelandese Alice Robinson.

