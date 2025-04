Capolavoro di Verstappen  

Gedda. Max Verstappen su Red Bull partirà in pole position oggi alle 19 (diretta Sky Sport) nel Gp dell'Arabia Saudita, quinta prova del mondiale di Formula 1. L'olandese avrà al suo fianco in prima fila Oscar Piastri su McLaren, mentre in seconda fila partiranno George Russell, con la Mercedes, e Charles Leclerc con la Ferrari. Quinto tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes, settimo per Lewis Hamilton con la Ferrari. Lando Norris, ha avuto un incidente, finendo contro i muretti in Q3, e dovrà partire decimo con la McLaren.

Il record

Il campione del mondo in carica per conquistare la sua 42ª pole in carriera ha fatto segnare il tempo di 1’27”294, record della pista, migliorando di dieci millesimi quello che poco prima aveva fatto Piastri. Leclerc è rimasto staccato di 0”376 millesimi da Verstappen, mentre Hamilton, settimo, ha accusato un ritardo di ben 9 decimi. Carlos Sainz ha ottenuto il sesto crono con la Williams e partirà in terza fila a fianco di Antonelli, mentre in quarta col britannico della Rossa ci sarà il giapponese della Red Bull, Yuki Tsunoda. Quinta fila per Pierre Gasly (Alpine) e Norris.

La fiducia

«Siamo a tre decimi dalla pole position, è vero, ma in gara abbiamo un buon passo. Da inizio stagione siamo sempre andati meglio in gara rispetto alle qualifiche, quindi tutto è possibile», dice il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, a Sky Sport. «È vero che fatichiamo un po' in curva 1 ma nel resto del tracciato siamo qui tempi degli altri. Hamilton? In Bahrein ha fatto una bella rimonta...».

