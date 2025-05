capolavoro dell’esperia 

Carver Roma 62

Esperia Cagliari 74

Carver Roma : Di Bello 6, Scianaro 7, Toti ne, Maiolo 3, Vitale 2, Lucarelli 6, Martino 13, Benincasa 4, Galli 9, Pagnanelli 12, Pizziconi ne. Allenatore Tretta

Confelici Carni CA : N. Manca, Cabriolu, D’Elia ne, Giordano 14, Villani ne, Thiam 10, Picciau 25, Locci 11, Maresca 6, Bartolozzi 6, Pili ne, Sanna 2. Allenatore F. Manca

Parziali : 17-20; 35-35; 45-53



Capolavoro Esperia. I cagliaritani espugnano il PalaCarver nella “bella” e staccano il pass per la semifinale playoff della Serie B Interregionale (74-62).

Un successo di grande sostanza per il quintetto di Manca, che ha messo il turbo con un parziale di 18-2 nel terzo quarto per poi proteggersi nel finale. Il colpaccio capitolino ha il volto di Riccardo Picciau, che dopo una Gara 2 da protagonista ha saputo addirittura superarsi, firmando 25 punti pesantissimi. Non meno prezioso il lavoro di Locci, affidabile in ogni situazione tattica, mentre nel finale si è fatta sentire anche la freddezza di Giordano.

Il prossimo avversario sulla strada dei rossoblù si chiama Matelica, capolista al termine della regular season e ugualmente vittoriosa in Gara 3 contro il Bramante Pesaro. I favori del pronostico (e del fattore campo) saranno ancora in favore dei marchigiani, ma la Confelici ha tutte le carte in regola per continuare a sognare.

La gara

In avvio i cagliaritani costruiscono i primi vantaggi sfruttando la presenza fisica di Thiam. La Carver risponde e mette per la prima volta il naso avanti grazie a una tripla di Lucarelli. Ma l’impatto dalla panchina di Picciau è devastante: sette punti in fila, tra cui una tripla in transizione che chiude il primo quarto sul +3.

Il secondo periodo resta apertissimo. L’Esperia continua a trovare buone soluzioni con Locci e il solito Picciau, mentre i padroni di casa sprecano parecchio dalla lunetta. I romani riescono a rimettersi in carreggiata fino al 28 pari, ma vengono immediatamente ricacciati indietro da una bomba pesantissima dello stesso Locci, che ridà slancio ai rossoblù. Sul finire di tempo però Roma trova due tiri pesanti con Maiolo e Pagnanelli e riesce ad andare al riposo lungo in parità.

Dopo l’intervallo lungo si vede la versione migliore della squadra di Manca. Intensità in difesa, letture pulite in attacco e controllo del ritmo: gli ingredienti del parziale che spezza la partita. La Carver smarrisce la via del canestro, mentre i cagliaritani allungano fino al +10 con un canestro in contropiede di Picciau.

Nel quarto periodo Roma si rifugia nella zona per provare a contenere, ma il pallone diventa pesante. L’Esperia scappa ancora, ma i padroni di casa hanno un sussulto e si riportano a -5. A quel punto sale in cattedra Giordano: prima una rubata con appoggio, poi una tripla difficile a spegnere l'entusiasmo capitolino. Il sigillo lo mette ancora Picciau, incontenibile anche nei pressi del ferro. L’ultimo tentativo della Carver è affidato a Galli da 3, ma è tardi.



