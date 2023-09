Capolavoro Arnaldi Bene anche Sinner 

New York. Quando, attorno alle 21 italiane, Jannik Sinner è sceso in campo a Flushing Meadows per affrontare Stan Wawrinka, l’Italia era già sicura di avere almeno un uomo agli ottavi di finale degli Us Open. Pochi minuti prima, Matteo Arnaldi aveva già compiuto la propria impresa. Il tennista ligure aveva superato il britannico Cameron Norrie, testa di serie n. 16 del seeding ,con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 ed era approdato per la prima volta in carriera a un ottavo Slam. Ora al

prossimo turno lo attende il campione in carica Carlos Alcaraz (che ha battuto in 4 set l’altro britannico Daniel Evans), ma con la vittoria di ieri sera vale Arnaldi è comunque sicuro dell'ingresso nella top 50 mondiale. Poi Sinner ha completato la bella serata del tennis azzurro, superando il sempre ostico Stan Wawrinka (vincitore nel 2016) per 6-3, 2-6, 6-4, 6-2.

Non è invece riuscito il colpo all’ultima italiana nel tabellone femminile. Lucia Bronzetti, che pure era avanti 4-2 e servizio al terzo set contro la cinese Zheng, ha finto per cedere: 6-3, 4-6, 6-4.

Il derby serbo

Grande spavento, invece, per il nuovo-vecchio numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Alle 1.32 della notte newyorkese (le 7.32 in Italia), Nole ha potuto alzare le braccia al cielo, dopo aver recuperato due set di svantaggio all’altro serbo Laslo Djere (vincitore dell’Atp 250 del Forte Village e finalista in quello di Cagliari): 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3 il punteggio in 3 ore e 45 minuti di battaglia un match che valeva l'accesso agli ottavi di finale. «È bellissimo», ha raccontato Nole «che molti di voi siano rimasti in piedi fino a tardi per vedere un match del genere. Per me non è stato facile, è stata una delle partite più dure che ho giocato qui» .

RIPRODUZIONE RISERVATA