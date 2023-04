Capolavori in mosta al museo  

Ad un anno dalla riapertura, il Museo Michele Ruzittu ospita fino al 23 luglio prossimo la mostra “Piacere, non sono io! - Quattro capolavori in cerca di identità”, fortemente voluta dalla delegata alla cultura Valentina Geromino in collaborazione con il direttore artistico, Walter Marchionni. Con i dipinti dei maestri, Giorgio De Chirico, Renè Magritte, Mario Sironi e Gino Severini sono esposte le opere di 10 artisti contemporanei: Salvatore Alessi, Francesco, Altomare, Tonino Mattu, Juan Eugenio Ochoa, Nara Tomassini, Laura Muolo, Francesco Zefferino, Sinisha Kashawelski, Marco Corridoni e Marco Mattei che, scrivono gli organizzatori, « con straordinaria capacità stilistica ed interpretativa, regaleranno al pubblico un insieme di sensazioni e richiami frutto di singolari percorsi e contaminazioni tra i diversi linguaggi dell’arte » . Scopo dell’iniziativa, dice la Geromino, «è promuovere la destinazione e arricchire di esperienze e nuove occasioni di riflessione la comunità, facendo crescere le giovani generazioni in un ambiente florido e intellettualmente stimolante » .

