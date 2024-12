Capodanno, via alla grande festa 

Qualche piccola “aggiustatina” alla struttura del palco centrale (quello della band di Stewart Copeland, il mitico batterista dei Police) e stamattina arriverà l’ok definitivo per la struttura in piazza Yenne che ospiterà il concerto centrale del Capodanno organizzato dal Comune. Decise intanto le modifiche alla viabilità e al servizio dei bus del Ctm per oggi e domani.

Il traffico

Da piazza Yenne al Bastione di Saint Remy, il “Capodanno diffuso” con palchi in diversi rioni richiede modifiche alla viabilità. Dalle 7 di oggi alle 16 di domani stop al traffico in via Sassari fra via Mameli e corso Vittorio Emanuele, in via Mameli (tra via Sassari e largo Carlo Felice), nelle vie Angioy e Crispi, nel largo Carlo Felice, nelle vie Roma portici, Sardegna (tra il Largo e via Napoli), Mercato vecchio, Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), Dettori, Savoia con piazzetta, Baylle, Manno e il Corso (tra il Largo e via Maddalena). Transenne anche in via Santa Croce, dalle 16 di oggi per 24 ore. Direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio tra via Azuni e via Santa Margherita, e da via Mameli obbligo di svolta a destra in via Sassari. In via Santa Croce, oltre che la circolazione, vietata la sosta fino alle 16 di domani. Negli stessi orari parcheggio vietato su entrambi i lati in via Sassari (tra piazza del Carmine e il Corso), nelle vie Mameli (tra via Sassari e il Largo), Angioy, Crispi, Largo, Yenne, Roma portici, Sardegna (tra il Largo e via Napoli), Mercato Vecchio, Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), Dettori, Savoia inclusa piazzetta e Baylle. Nella parte centrale del Largo divieto di sosta (con rimozione forzata) fino a domani pomeriggio. Il Capodanno nelle piazze inizia alle 21 con musica nei vari palchi del centro. In piazza Santa Croce il dj set Smash Hits di Zimbra. In piazza San Giacomo Mr Fantasy seguito dal dj set di Michele Sun. In piazza Garibaldi dj set The Highwayman a cura di Carlo Leone. Alle 22,30 in piazza Yenne il concerto dell’ex batterista dei Police. Alle 23,55 brindisi con gli artisti sul palco. A mezzanotte e un quarto chiude Copeland e poi dj set fino all'una e mezza di notte.

Le prescrizioni

Nel corso di una riunione-fiume, ieri la Commissione provinciale per i Pubblici spettacoli ha stabilito alcune prescrizioni per il palco centrale, operative stamattina. Le nuove norme del Consiglio superiore dei lavori pubblici (che fa capo al ministero dell’Interno) impongono palchi resistenti al vento fino a cento chilometri orari (che non è previsto), quindi via i teloni di copertura. E oggi alle 10 la Commissione si riunisce nuovamente e per il parere definitivo.

Gli autobus

Numerose le modifiche ai servizi del Ctm. Previste solo linee speciali. Il 9N ogni 30 minuti da Decimomannu ad Assemini, Elmas, piazza Matteotti e ritorno. Ultima corsa da Cagliari e da Decimo alle tre del mattino. Poi c’è la linea 1N, ogni 30 minuti: partenza dal capolinea all’ospedale Brotzu verso via Gioia, evitando via Pola, via Mameli e il largo Carlo Felice. In direzione del Brotzu: Matteotti, via Roma carreggiata centrale, Bonaria, Cimitero, Dante, San Benedetto, Marconi. Poi a Quartu vie Brigata Sassari e Minzoni, a Selargius Rosselli, Manin, Istria e Trieste, a Monserrato vie Zuddas e Cabras, a Pirri vie Italia e Santa Maria Chiara, a Cagliari Cadello, Is Mirrionis, San Michele, Maglias, Merello, De Magistris, Trento, Sauro, Trieste, Roma e Matteotti. Ultima corsa alle 3,55. Linea ER ogni 30 minuti: Matteotti, Roma, Bonaria, Cimitero, Dante, San Benedetto, Marconi, Quartu via Brigata Sassari e don Minzoni, Selargius Rosselli, Manin, Istria e Trieste, Monserrato Zuddas e Cabras, Pirri Italia e Santa Maria Chiara, Cagliari Cadello, Is Mirrionis, San Michele, Maglias, Merello, de Magistris, Trento, Sauro, Trieste, Roma e Matteotti. Infine la linea L: Matteotti, Roma, Bonaria, Milano, Pineta, viale Poetto, Saline, Idrovora, Poetto di Quartu, Bussola, Colombo, Vico, Bandiera, Fiume, Leonardo, Santa Maria, Leonardo, Fiume, Bandiera, Vico, Colombo, Marconi, Brigata Sassari, Cagliari, Marconi, Colombo, Bussola, Saline, Idrovora, Lungomare Poetto, Ausonia, viale Poetto, Ponte Vittorio, Pineta, Milano, Bonaria, Roma e Matteotti. L’ultima da Cagliari alle 3, l’ultima da Flumini alle 4, ogni ora.

RIPRODUZIONE RISERVATA