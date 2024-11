Capodanno, un pasticcio: «Riaprite il bando» 

Doveva essere il giorno in cui sarebbero dovuto aprire le “buste” con le offerte presentate da due organizzatori e arrivate a Palazzo Bacaredda per il Capodanno. La commissione valutatrice era convocata ieri mattina alle 11 per decidere chi, tra Vox Day e Comunica 99, avrebbe organizzato le festività di fine anno che l’amministrazione ha deciso di spalmare su più giorni (musica, concerti, eventi, animazioni dal 30 dicembre all’1 gennaio) e più piazze (San Giacomo, Garibaldi, Santa Croce e piazza Yenne, dove sarà allestito il palco principale per la notte di San Silvestro). Invece nel pomeriggio è arrivato, improvviso, lo stop, seppure momentaneo: la Commissione, infatti, anziché dare il via libera per conoscere il contenuto delle offerte ha chiesto la riapertura del bando per alcune ore (quante? e quando?) alla piattaforma Cat Sardegna, della Regione, utilizzata per la presentazione delle domande. Il motivo è contenuto nella denuncia di Graziella Marchi, presidente, rappresentante legale dell'associazione Muse che ha provato, inutilmente, a partecipare alla gara. «Il portale pubblico SardegnaCat, il 14 novembre 2024», ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, «dalle 18 alle 23, ossia a gara aperta, era in manutenzione, impedendo a diversi soggetti di poter inviare la propria offerta tecnica ed economica», dice.

I segnali

Che qualcosa non filasse tutto liscio lo si era capito a fine mattinata: all’ora di pranzo, infatti, la commissione valutatrice non aveva ancora neppure aperto le offerte. Una, quella di Comunica99 era già nota: “La Rappresentante di lista”, la band nazionale (imposta dalla Regione, che paga la metà del Capodanno, per soddisfare quel criterio di portare un artista che negli ultimi 3 anni abbia fatto un concerto con almeno 15mila spettatori), con dj-set e spettacolo di Sandro Murru per l’ultimo dell’anno in piazza Yenne, più tantissimi artisti e band isolane in tutte le piazze coinvolte nei tre giorni di festa. L’altra, quella di Vox Day, ancora da scoprire dal momento che gli organizzatori avevano deciso di mantenere il più stretto riserbo fino alla aggiudicazione. Ce n’era una terza, quella di Muse, appunto, che per un disservizio di SardegnaCat non è riuscita a partecipare al bando. E che ha chiesto la riapertura del bando. «Con una lettera al sindaco e al responsabile dell'Anticorruzione, abbiamo chiesto un intervento immediato per procedere alla riapertura del bando, come prevede la nuova legge sul Codice degli appalti», spiega Graziella Marchi.

Per la verità ci sarebbe stata anche una quarta offerta: quella de La Via del Collegio che dopo un iter complicato da un malfunzionamento del portale, alla fine, aveva deciso di “rinunciare” a partecipare dopo aver perso l’artista che aveva opzionato.

La decisione

La decisione sulla riapertura del bando (che spetta alla Regione) dovrebbe arrivare nella giornata di oggi o di domani. In caso di rifiuto, la Commissione procederà con la valutazione delle due offerte arrivate. ( ma. mad. )

