Capodanno trasloca in piazza dei Centomila 

La grande festa di Capodanno trasloca. Impossibile, per questioni di sicurezze e spazi, allestire il palco tra via Roma e Largo – come da tradizione – per la presenza del cantiere: così la giunta corre ai ripari e “sposta” concerto e festeggiamenti in piazza Paolo VI, conosciuta come piazza dei Centomila, sotto la basilica di Bonaria. Nella delibera approvata nella seduta di mercoledì viene messo tutto nero su bianco: «In considerazione dei grandi interventi di riqualificazione urbana che stanno interessando il centro città, si ritiene opportuno individuare una diversa zona rispetto a quella di largo Carlo Felice e piazza Yenne». La nuova area ritenuta adeguata è quella tra piazza Paolo VI e viale Diaz: «Conseguentemente è stata chiesta la disponibilità dello spiazzo alla Regione Sardegna, proprietaria, che ha risposto positivamente».

La sicurezza

Dunque la presenza del grande cantiere di via Roma stravolge il Capodanno cagliaritano. Impossibile garantire tutte le misure di sicurezza in via Roma richieste per l’allestimento del palco. Non solo. La scelta di cambiare area è stata presa per «rendere meno impattante sul traffico cittadino la installazione delle opere necessarie per l’evento di fine anno». E l’opzione di piazza dei Centomila potrebbe essere presa in considerazione anche in futuro: i festeggiamenti di quest’anno vengono definiti come un’ipotesi sperimentale per i prossimi anni.

Le trattative

Ma chi salirà sul palco per la grande festa di fine anno? Da palazzo Bacaredda filtrano solo indiscrezioni ma non arriva nessuna conferma. «No comment» davanti alle ipotesi che si fanno. Si parla di Elodie e Annalisa, associate anche al Capodanno di Palermo. salgono le quotazioni di Irama e Max Pezzali e non è ancora tramontato del tutto il nome di Ultimo. Sono alcuni dei nomi che il Comune di Cagliari sta sondando per la grande festa di piazza del Capodanno 2024 per ripetere il successo dell’ultimo concerto di San Silvestro con il tutto esaurito per Blanco. La cifra sul tavolo sarebbe di massimo 200 mila euro. E non è stato ancora chiarito se per la scelta del cantante basterà chiedere al migliore offerente o sarà necessario un bando, al quale dovrebbero partecipare agenti e società di produzione degli eventi. In questo secondo caso i tempi sarebbero lunghi anche se l’iter potrebbe essere stato già avviato. Sono giornate e settimane frenetiche perché la macchina organizzativa del Comune per la grande festa di fine anno si è messa in movimento e non vuole tradire i cittadini in attesa di conoscere chi sarà il big.

