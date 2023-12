Capodanno, tradizione rispettata 

Per i cagliaritani è un appuntamento imperdibile, legato indissolubilmente alla tradizione “casteddaia”. Per la cena di capodanno è obbligatorio fare un salto al mercato di San Benedetto e acquistare le mille prelibatezze. Grande affollamento tra i box, anche se era tangibile tanta malinconia e altrettanta incertezza. Queste saranno le ultime feste nel mercato, tra pochi mesi è in programma il trasloco nello spazio provvisorio di piazza Nazzari, a fianco al Teatro Lirico. Clienti e commercianti staranno lontani da San Benedetto per almeno due anni, i tempi previsti per i lavori di ristrutturazione. Ma la maggior parte dei cagliaritani – visti gli altri cantieri cittadini – teme che la consegna dell’opera possa slittare ben oltre quanto previsto dalla gara d’appalto.

La grande abbuffata

I rumori, i colori e gli odori sono quelli delle grandi occasioni. Le grandi abbuffate natalizie sono passate da appena una settimana ma la tradizione che obbliga ad avere una tavola ricca di prelibatezze per salutare il nuovo anno deve essere rispettata. «Sembra che stia andando leggermente peggio rispetto al 2023», afferma Davide Secci, da dietro il box 34. «Quest’anno c’è stato meno pescato perché il tempo non era dei migliori e le barche non sono uscite». I prezzi dei pesci sono aumentati? «Sì, almeno del 10 per cento ma ha inciso poco nelle scelte dei clienti, perché se è vero che il costo è aumentato e altrettanto vero che la richiesta è calata». Cosa stanno scegliendo i cagliaritani per Capodanno? «Il piatto forte è sempre il crostaceo, che però ha prezzi folli oltre a essere rarissimo. Noi, visto il fermo biologico, non avevamo aragoste da vendere, abbiamo avuto a disposizione solo qualche esemplare pescato in Tunisia». Il prezzo? «A Natale 130 euro al chilo». Per chi volesse spendere meno? «Abbiamo i gamberi di Mazara del Vallo a 55 euro al chilo e la polpa di ricci greca; altrimenti paraghi, dentici, spigole di mare con prezzi addirittura in discesa». La nostalgia si fa sentire. «In questo mercato siamo nati e abbiamo vissuto, il fatto di doverlo abbandonare ci crea malinconia, anche perché non ci hanno detto dove andremo a finire e se e quando torneremo a San Benedetto».

Cena di carne

Le consuetudini vanno rispettate e sulle tavole imbandite non possono certo mancare i piatti di carne. «A sorpresa le vendite stanno andando bene», sentenzia Maurizio Loi, box 10. «I cagliaritani cercano l’agnello, a 15 euro al chilo, il capretto, a 20 euro al chilo, e l’immancabile maialetto sardo, a 19 euro al chilo».

Controcorrente

Altro che aragosta, gamberoni maialetto o “cordula”. C’è anche chi a tavola per l’ultima notte dell’anno porterà un leggero brodo purificante. «Molti, a sorpresa, stanno chiedendo galline per fare il brodo (6,50 euro al chilo)», racconta Antonio Festina, box 210. «Evidentemente vogliono tenersi leggeri come chi sta acquistando carne di coniglio (12 euro al chilo) o spiedini di pollo (9,50 al chilo)». Ci sono stati rincari? «No, addirittura il prezzo del pollo è calato».

Alla frutta

Ovviamente sulle tavole non può mancare la frutta e la verdura. «Ravanelli e sedano per il pinzimonio vanno alla grande», conferma Riccardo Massidda, box 205. «Stesso discorso per la frutta secca, noccioline (12 euro al chilo) e noci (8 euro)».

