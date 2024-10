Capodanno, suona il silenzio 

Sessantacinque giorni esatti da Capodanno e idee ancora molto confuse. Se negli altri comuni dell’Isola la caccia ai grandi artisti per la notte di San Silvestro è scattata da tempo e qualcuno ha già ufficializzato il colpaccio, a Oristano la macchina organizzativa è ancora in alto mare.

Mentre Olbia annuncia i Pinguini Tattici Nucleari e Cagliari che, dopo il botto dello scorso anno con Marco Mangoni, ha scelto di virare su festeggiamenti diffusi, nella città di Eleonora si attende ancora la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse attraverso il quale conta di affidare l’organizzazione degli eventi.

Primo step

Un po’ quello che ha fatto anche Alghero per il Cap d’Any ma a settembre, con largo anticipo. Il bando redatto dagli uffici di piazza Eleonora dovrebbe arrivare all’attenzione della Giunta Sanna a inizio settimana: poi ci saranno quindici giorni per poter esprimere la propria candidatura.

Lo scorso anno la gestione organizzativa e logistica, comprese progettazione e sicurezza, era stata affidata alla Pro Loco, stavolta si è optato per una procedura ad evidenza pubblica che, calendario alla mano, prima di metà novembre non avrà un esito.

Nel frattempo si dovrà decidere se optare per la formula delle due o tre piazze, già ampiamente sperimentata in passato, oppure convogliare tutte le risorse su un unico palco, cercando un’attrazione che convinca i giovani (ma non solo), a restare in città.

L’esperienza

L’esperienza dello scorso anno insegna: sul palco di piazza Eleonora ad attendere il 2024 erano stati Alien cut, Dj Spyne di Radio 105 e Jessie Diamond. In piazza Corrias si era optato per il gruppo etnico dei Galusè. Il pubblico non era mancato, ma davvero briciole se paragonate ai numeri messi in cassaforte dalle altre grandi (e meno grandi) città. La concorrenza era stata spietata con Salmo e Zucchero protagonisti a Olbia, Ligabue ad Alghero, Renga e Nek a Sassari, Noemi a Nuoro e Mamhood a Castelsardo.

«Stiamo valutando»

Certo, bisogna fare i conti con la realtà: location e risorse in primis. Oristano non ha una piazza che possa accogliere valanghe di spettatori (in piazza Eleonora il limite è di 3mila, in piazza Roma 3mila e 500 persone). E questo si ripercuote sul secondo aspetto perché il contributo regionale al quale la città di Eleonora può ambire è rapportato alla dimensione dello spazio che ospita l’evento.

Lo scorso anno la Giunta di Massimiliano Sanna era riuscita a mettere insieme per gli eventi di fine anno circa circa 65mila euro, compresi gli spettacoli natalizi. La metà erano volta via tra piano della sicurezza, palchi, transenne e aspetti organizzativi. Va da sé che il cachet per un big non possa essere altissimo.

«Stiamo valutando diverse proposte - si limita a far sapere il sindaco, Massimiliano Sanna - a breve faremo sapere».

