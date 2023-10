Capodanno si festeggia in silenzio 

Oristano non balla e per il momento neppure canta. Mentre Alghero e Olbia si contendono una buona fetta di pubblico con Zucchero e Ligabue, pronti a scaldare i rispettivi palcoscenici, nella città di Eleonora l’organizzazione per la notte di San Silvestro è ancora in alto mare. «Se ne parlerà la prossima settimana», promette l’assessore allo Spettacolo, Antonio Franceschi ma il tempo stringe, e le risorse pure.

Pochi soldi

Qualche settimana fa, partecipando ad una riunione della seconda commissione presieduta da Antonio Iatalese, l’esponente della Giunta aveva prospettato un Capodanno all’insegna dell’austerità per via del budget a dir poco ristretto, appena tremila euro per i festeggiamenti in città.

Oggi Franceschi raddrizza il tiro: «Contiamo di riuscire a mettere a disposizione 50mila da reperire nelle pieghe del bilancio. Il che non significa avere tutti quei soldi da spendere per il cachet di un big della musica: la metà all’incirca andrebbero via tra allestimento del palco, delle vie di fuga, del progetto per la sicurezza, dei bagni pubblici, delle transenne e via dicendo».

Lo scorso anno

Un anno fa l’allora assessore allo Spettacolo, Luca Faedda, aveva optato per Emis Killa. Il giovane rapper lombardo aveva riempito piazza Eleonora, anche se con un’apparizione fugace: appena quarantacinque minuti subito dopo il brindisi di mezzanotte, prima di volare a Olbia per una seconda esibizione.

In alto mare

Ancora non è dato sapere se i festeggiamenti si concentreranno in un’unica piazza (come vorrebbe Franceschi) o se si deciderà di tornare alle formula delle tre piazze (come preferirebbe il resto della Giunta). «Quel che è certo - puntualizza l’assessore - è che cercheremo di mettere a punto un programma che animi tutte le festività, piuttosto che investire l’intera somma a disposizione per un unico evento».

L’intenzione, dunque, è quella di riservare più spazio alle manifestazioni collaterali con l’obiettivo di creare movimento nel centro cittadino per tutto il mese di dicembre. Difficile immaginare quindi che il conto alla rovescia per salutare il 2024 venga affidato ad un nome di punta del panorama musicale.

L’ipotesi

«Tra le ipotesi - va avanti Franceschi - c’è anche quella di anticipare l’avvio dei festeggiamenti al 30 dicembre, di sabato, coinvolgendo gli artisti emergenti locali e la scuola civica di musica». Qualche contatto con le agenzie di spettacolo c’è già stato, ma finora l’unica proposta valutata non è andata a buon fine. «Ci sarebbe piaciuto riuscire ad organizzare una serata durante il mese di dicembre portando sul palco Cristina d’Avena, artista apprezzata soprattutto dai più piccoli - fa sapere Franceschi - ma ha la fobia dell’aereo». Tutto da definire, insomma, compreso il discorso luminarie, casette di Natale e trenino. Tutti argomenti che saranno trattati dall’esecutivo subito dopo le festività di Ognissanti.

