Capodanno senza guardie mediche 

Notte di San Silvestro senza guardie mediche in Ogliastra. Fatta eccezione per la sede di Gairo, gli altri nove ambulatori del territorio resteranno chiusi a tripla mandata per mancanza di medici. I turni notturni, dalle 20 alle 8, sono tutti scoperti. Simultaneamente a Tortolì si terrà il concerto dove è attesa una gran folla, con tanta gente che si riverserà nella cittadina anche dai paesi vicini per assistere allo spettacolo sulla piazza del multipiano. Ma guai a star male: l’assistenza sul territorio non è garantita, a meno che qualche medico non decida di offrire la propria disponibilità entro venerdì mattina. In caso di necessità l’unico punto cui rivolgersi è il Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove, fanno sapere dall’Asl Ogliastra, si farà di tutto per essere preparati a qualsiasi evenienza.

Il caso

Quella di San Silvestro è da sempre la notte più attesa dell’anno, dei buoni propositi, dei cenoni con gli amici, del divertimento in piazza e della nuova alba. Ma quest’anno in Ogliastra l’appuntamento coinciderà con la quasi totale paralisi degli ambulatori di guardia medica. Nessun professionista ha dato disponibilità a ricoprire il turno serale a Tortolì, Baunei, Jerzu, Ilbono-Lanusei, Perdasdefogu, Seui, Talana e Villagrande. Il notturno sarà garantito a Bari Sardo e a Gairo, dove il medico sarà in sede anche durante i diurni. Sarà nerissima soprattutto a Baunei, Jerzu, Perdasdefogu e Seui dove l’ambulatorio verrà chiuso al turno notturno e anche dalle 10 alle 20. «Purtroppo la situazione è drammatica, dal punto di vista del cittadino è del tutto inaccettabile. I medici - afferma Carlo Lai, 47 anni, sindaco di Jerzu - sono merce rara e tutti paghiamo una mancata programmazione da lungo tempo. Per cambiare la rotta bisognerà attendere almeno cinque anni, sempre che si inizi subito con un’analisi concreta». Il collega di Ilbono, Giampietro Murru (61 anni), dice: «Per fortuna siamo a un chilometro dall’ospedale, ma la situazione è preoccupante. Manca un servizio indispensabile che decongestioni l’attività del Pronto soccorso, che invece la sera sarà particolarmente carico. Ci aspettiamo che venga adeguato per l’occasione. È facile pensare che con le sedi tutte chiuse la gente si riverserà in ospedale».

Massima allerta

Al distretto di Tortolì la direzione confida di riuscire a strappare qualche disponibilità in vista del 31 dicembre, benché le speranze siano ridotte al lumicino. Il Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede verrà messo in condizioni di essere preparato a qualsiasi evenienza, ovvero garantire l’assistenza a chiunque dovesse bussare alla porta.