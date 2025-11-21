Capodanno senza concerto: è scontro 

Oltre un mese di appuntamenti dal centro al litorale, ma nessun concerto in piazza la notte di San Silvestro. La Giunta Milia conferma il format dei festeggiamenti diffusi sino all’Epifania, e scatena le critiche politiche della base locale di FdI: «Nessun calendario di eventi per Capodanno, l’ennesima occasione mancata per la terza città della Sardegna». Il sindaco Graziano Milia difende la scelta fatta e rilancia: «Abbiamo deciso di destinare le risorse all’anticipo del Reis e aiutare 600 famiglie, sono sicuro che i quartesi apprezzino più questo che le grandi iniziative troppo costose e che durano solo un giorno».

L’accusa

L’attacco è del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Nicholas Secci. «Mentre il Comune presenta il report turistico 2024 — che registra un incremento del 20% negli arrivi e del 25% nelle presenze — resta aperta una criticità ormai ricorrente: a metà novembre Quartu non dispone ancora di una programmazione per le iniziative di Capodanno. Una città che ambisce a rafforzare la propria identità turistica e a competere con i principali centri dell’Isola, non può permettersi di arrivare impreparata a uno degli appuntamenti più significativi dell’anno, capace di generare movimento, indotto e visibilità». E ancora: «Mentre i dati turistici mostrano un trend più che positivo, Quartu rischia di presentarsi nuovamente senza un calendario di eventi per la notte di San Silvestro, eppure», dice ancora Secci, «ha tutte le carte in regola per valorizzare il proprio ruolo di terza città della Sardegna. Per farlo, serve però una visione organizzativa chiara e continua, che non si limiti a celebrare i risultati raggiunti, ma che sappia garantire programmazione e capacità di risposta alle aspettative di cittadini e visitatori», conclude.

La replica

Critiche che Milia respinge. «Oltre a tutte le perplessità che abbiamo sempre nutrito per queste grandi iniziative, che durano un giorno e costano parecchi soldi, si aggiunge il fatto che quest’anno la Regione avrebbe garantito una copertura delle spese pari al 50%», spiega il sindaco. «Questo significa che avremmo dovuto utilizzare parecchie risorse del bilancio comunale. Come compete a chi amministra, abbiamo fatto una scelta, decidendo di destinare le risorse all’anticipazione dei fondi del Reddito di inclusione sociale», sottolinea. Il riferimento è allo stanziamento di quasi 900mila euro delle casse comunali appena investito in attesa che la Regione trasferisca le risorse in ritardo. «Una scelta responsabile, per andare incontro a 600 famiglie bisognose, che penso i quartesi condividano».

Per il resto l’aria di festa e le occasioni di incontro in città non mancheranno: nei prossimi giorni verranno presentate le iniziative organizzate con le associazioni e il cartellone istituzionale, entrambi finanziati dal Comune. Appuntamenti che rientrano negli oltre 600 eventi culturali proposti ogni anno.

