Capodanno, Nuoro scopre di non avere piazze 

L’anfiteatro è fuori uso. Piazza Italia e i Giardinetti, cuore della città, sono costellati di ostacoli: grandi triangoli di cemento che spezzano la spianata trasformandola in un percorso a ostacoli, muretti, panchine, siepi, aiuole, alberature. A questo si aggiunge la presenza, nel sottosuolo, dei parcheggi che limitano il carico a non più di 2.000 persone. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Nuoro non ha più una piazza per ospitare eventi di massa, un vuoto che oggi si rivela in tutta la sua gravità.

È stato proprio il concerto di Capodanno con Emis Killa a far esplodere il caso. L’amministrazione ha individuato l’area di “Campo nero”, a Sa Terra Mala, dopo aver pensato a via Pertini, ma la soluzione non è definitiva: dovrà superare il vaglio della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo, riunitasi ieri in occasione dell’esame del percorso della fiamma olimpica (che passerà a Nuoro il 13 dicembre) e in attesa del piano sicurezza che verrà predisposto entro la settimana. Intanto anche a Dorgali è polemica: i social si scatenano con insulti a Big Mama, il Comune in una nota stigmatizza.

Pianificazione cieca

A Nuoro l’assenza di alternative alimenta i rimpianti. Sandro Floris, del Coni, non usa mezzi termini: «Questo dimostra quanto fosse fondamentale il palazzetto dello sport. Uno spazio per società sportive, cultura e sociale. Sono stati buttati via 11 milioni di finanziamento, inutilizzati, e rinviati al mittente. Se ne sono fregati tutti, anche qualcuno che poi ha avuto la faccia di candidarsi. La politica si è dimenticata quell’opportunità mancata: oggi avrebbe potuto colmare il vuoto».

Gli architetti

La domanda ad Alberto Licheri, presidente degli architetti della provincia di Nuoro, è diretta: Nuoro ha un problema urbanistico? L’assenza di una piazza è il frutto di errori del passato? La risposta non lascia spazio a dubbi: «Abbiamo fatto parcheggi sotto le piazze e oggi non possiamo più considerarle tali. Per i grandi eventi è evidente che non ci sono stati investimenti: ci si era sempre appoggiati all’anfiteatro, non sono state pensate alternative». Ricorda che per anni si è utilizzato impropriamente lo stadio, che va ripensato come un luogo «non solo della domenica». Poi indica possibili spazi: «Forse si sarebbe potuto ragionare sull’area dell’Artiglieria. Con la revisione del Puc si potrebbe finalmente pianificare dove e come sviluppare aree capaci di ospitare grandi eventi». Cita “Campo nero”. Sull’ipotesi di Prato Sardo dice: «Un’occasione per collegare meglio la zona industriale con il centro urbano. Serve una visione».

Il sindaco

Emiliano Fenu riconosce il problema: «Per concerti e grandi eventi non abbiamo spazi adeguati, per motivi di sicurezza, parcheggi e traffico. L’assenza di una piazza è un tema reale». Ricorda gli obiettivi dell’amministrazione: «A Nuoro vogliamo perseguire la rinaturalizzazione: creare più verde. Dobbiamo conciliare la necessità di nuovi spazi con quella di rendere la città più vivibile. Le piazze oggi sono piene di ostacoli: dobbiamo ripensarle».

Insulti social

A Dorgali scoppia un altro caso e in una nota l’amministrazione guidata dalla sindaca Angela Testone esprime «ferma condanna verso ogni forma di offesa, discriminazione e attacco personale» per gli insulti rivolti a Big Mama. «Il confronto pubblico - sottolinea - è un valore, così come la libertà di esprimere opinioni. Ma quando la critica degenera in insulti, violenza verbale e mancanza di rispetto, viene superato un limite che la nostra comunità non può e non vuole tollerare».

