Capodanno nell’isola senza guardia medica 

Guardia medica deserta la notte di San Silvestro, a Carloforte scendono in campo i volontari. Dopo la comunicazione della Asl sull’impossibilità di coprire il turno di guardia medica nell’isola di San Pietro dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio, un’infermiera e alcuni medici del posto hanno dato la propria disponibilità volontaria ad essere chiamati in caso di interventi da “codice rosso”.

Disservizio

Dove non arriva la sanità pubblica si mettono in gioco i professionisti locali che, in modo assolutamente volontario, si mettono a disposizione della comunità per garantire il primo intervento. «Nella gravità della situazione che si è verificata il 31 notte – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – è un fatto assolutamente positivo, un segno di come la nostra comunità si unisce nelle situazioni di maggiore difficoltà. Fortunatamente non si sono verificate emergenze e non c’è stato bisogno di intervenire ma c’erano i nomi di questi professionisti, disponibili in caso di emergenze particolari». Carloforte ancora una volta ha fatto quadrato e ha unito le forze ma l’eccezione non può diventare la regola, per un problema annoso serve una soluzione strutturale. «Sappiamo che il problema di reperire guardie mediche è comune a tutti i centri del Sulcis Iglesiente, ma nel caso di Carloforte la situazione è ancora più delicata – dice Rombi – se in un qualunque centro del territorio si verifica un’emergenza, a quindici chilometri puoi trovare un’altra guardia medica operativa. Per noi non è così: se la guardia medica non è presente, com’è successo il 31, non abbiamo un altro presidio a qualche chilometro. Per questo chi decide e programma le questioni sanitarie, non può prescindere da considerare la particolarità di Carloforte».

Scoperti

Nella tarda mattinata di martedì la Asl ha comunicato che il turno notturno di Guardia medica sarebbe rimasto scoperto a Carloforte, impossibile trovare un medico disponibile. Lo stesso sindaco Rombi fino a tarda sera era in contatto telefonico con i vertici Asl per trovare una sostituzione, ma senza esito. «Ogni volta che si presentano questi problemi è per noi una grande preoccupazione – dice l’assessora alla Salute Pina Opisso – se si verificasse un codice rosso, senza un medico presente qui sull’isola, sarebbe un disastro. Si deve capire una volta per tutte che per la particolarità di Carloforte è indispensabile la presenza di un medico e di un infermiere sull’isola, così come succede ad esempio a Giba». La notte di San Silvestro si è conclusa, fortunatamente, senza emergenze sanitarie ma il problema della mancanza di guardia medica è solo rimandato. «Serve una soluzione – dice il sindaco – chiederò all’assessorato alla Sanità che si consideri la possibilità di far coprire il turno di guardia medica, con la giusta remunerazione, ai medici di base locali che dovessero dare la disponibilità. Se necessario, si rivedano le procedure: per la nostra isola la garanzia della guardia medica è fondamentale». Intando sabato notte il problema si ripresenterà anche a Calasetta e a Cortoghiana.

