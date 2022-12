Capodanno? Meglio di Ferragosto 

Il Capodanno ad Alghero? «Meglio di Ferragosto, è il giorno dell’anno maggiormente occupato, non tradisce mai». Alberghi al completo per la notte di San Silvestro, come conferma anche Stefano Visconti presidente provinciale di Federalberghi. I circa 1600 posti letto in hotel sono già andati a ruba, ma ce ne sono altrettanti disponibili nelle strutture extra alberghiere (anche quelli in via di esaurimento). «Non ci saranno sorprese – continua Visconti – il nostro target per lo più fatto di clienti sardi, sceglierà ancora una volta Alghero, il fascino della città fuori stagione e l’ottima enogastronomia», senza contare l’intrattenimento che quest’anno raddoppia con il concerto dell’antivigilia.

L’occupazione

Un escamotage per trattenere più a lungo i turisti in città. «I giorni spalla al momento risultano occupati al 60 per cento – fa sapere il presidente di Federalberghi – rispetto alla capacità ricettiva totale della città» perché, come sempre accade, la maggior parte dei visitatori arriva alla vigilia per andarsene il primo dell’anno. Un flusso “mordi e fuggi” che ha convinto alcuni albergatori a tenere chiuse le camere. Chi ha scommesso sul Cap d’Any arrivato alla 27ª edizione, invece, non è mai rimasto deluso. «C’è un grande interesse e ogni giorno riceviamo telefonate di persone che non riescono a trovare una camera libera», conferma Andrea Delogu presidente della Fondazione Alghero, l’ente che ha organizzato il programma dei festeggiamenti. «Riceviamo tantissime richieste».

Il programma

Nato in sordina nel 1995 con un concerto del cantautore Piero Marras in Piazza Sulis, la festa algherese è cresciuta di anno in anno in maniera esponenziale. Per questa edizione accanto alla musica ci sarà il meglio della comicità. Nella nuova location del Piazzale della Pace, capace di ospitare 18 mila persone, con Lazza (30 dicembre) e Max Pezzali (31 dicembre), ci saranno anche Dany Cabras, Dario Ballantini e Andrea Paris. Due giorni di emozioni e buonumore. L’ingresso sarà gratuito, come sempre. I primi cinquemila spettatori potranno disporsi proprio di fronte al palco, gli altri a seguire divisi da corridoi anti-panico. Al di là della lunga notte di Capodanno, il cartellone degli eventi, che ha preso il via l’otto dicembre, proseguirà fino all’Epifania. La Fondazione ha inaugurato il primo bookshop ufficiale nel centro storico con la linea merchandise dei musei e svariati gadget e prodotti realizzati da numerosi artisti algheresi, dove risplendono i simboli e i colori della città.