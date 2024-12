Capodanno lungo: tre giorni di brindisi in quattro piazze 

La vera novità non sarà tanto il numero delle piazze coinvolte nei festeggiamenti di San Silvestro: ben quattro, piazza Yenne con Stewart Copeland, piazza San Giacomo, Bastione di Santa Croce e piazza Garibaldi. Non è la prima volta, infatti, che Cagliari sperimenta (con successo, nel passato) il Capodanno diffuso. Totalmente nuovo, invece, sarà il “format” scelto quest’anno: non più eventi concentrati in una sola notte, quella del 31 dicembre, ma spalmati su tre giornate. Il 30 e 31 dicembre, e il primo gennaio. Da qui il programma ricchissimo messo in piedi da Vox Day, la società che si è aggiudicata il bando dell’amministrazione per l’organizzazione (costo 300mila euro, la metà della Regione) dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Il 31, si partirà alle 21 con musica diffusa nei vari palchi disposti nelle quattro piazze. Alle 22,30 il clou con Copeland (storico batterista dei Police) venti minuti dopo la mezzanotte si partirà econ il dj-set. Al Bastione di Santa Croce si terrà il dj set Smash Hits a cura di Zimbra, in piazza San Giacomo, il concerto di Mr Fantasy seguito dal dj set di Michele Sun, in piazza Garibaldi, dj set The Highwayman. Il 30 dicembre alle 18,30 in piazza Garibaldi, concerto live di Nonis Swing Quartet, mentre il 1 gennaio 2025 alle 17 lo spettacolo di burattini di Is Mascareddas. ( ma. mad. )

