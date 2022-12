Capodanno, locali al completo 

Conto alla rovescia per il primo capodanno post pandemia che ritorna con il botto fa registrare (quasi) tutto esaurito in ristoranti e alberghi. Dopo J-Ax, Maneskin ed Elisa, a far alzare i calici in piazza per l'anno che verrà, Emma Marrone che, sul palco del Molo Brin, inaugura l'unica data italiana del 2023, e il party di musica hip hop e reggaeton di Vida Loca, con una crew di dj, ballerini e performer in una cornice coreografica tutta da ballare. Uno spettacolo, colorato da cascate di fuochi pirotecnici sul mare, che riempie di ottimismo i ristoratori del centro storico, i quali, a una settimana dalla notte di San Silvestro, hanno (quasi) esaurito tutti i coperti e hanno studiato una formula menu “mordi e fuggi” per consentire ai clienti di assistere allo show.

I ristoranti

«C'è un trend legato a questi mega eventi: molti ristoratori non propongono più il classico cenone ma optano per un menù alla carta, snello e veloce, per permettere ai clienti di andare al concerto», dice il presidente di Fipe Confcommercio Olbia, Marco Mura. Giovanna, Francesca e Paola di Piperita Patty, locale a una manciata di metri dal palco, hanno dovuto predisporre due turni per esaurire la valanga di prenotazioni: «Abbiamo già il tutto esaurito al secondo turno e mancano pochi tavoli per completare il primo». È quasi al completo, anche, “L'officina del gusto”, in Piazza Matteotti, che ha studiato un menù di capodanno da asporto per chi non vuole perdere (tempo e) lo spettacolo in piazza. Defilati dal cuore pulsante del movimento, fanno gli stessi numeri i locali delle zone residenziali che propongono,invece, «il classico veglione, inclusi brindisi e animazione musicale dal vivo per chi, San Silvestro, vuole festeggiarlo come da tradizione», racconta il titolare di ConGusto Vincenzo D'Ambrosio, che, in viale Aldo Moro, ha già riempito la sala al 70 per cento.

Hotel e b&b

Tra le strutture ricettive, gli affittacamere e i bed and breakfast del centro, per il momento, hanno prenotazioni che coprono il 50 per cento delle camere disponibili e confidano nel last minute. «Delle mie sei camere, ne ho prenotate tre perché c'è la ricerca del prezzo più basso dell'ultim'ora», dice Alberto Langiu, affittacamere in piazza Matteotti, il quale rivela che i prezzi per la notte del 31 dicembre vanno dai 100 ai 200 euro. Stessa tendenza per un b&b in via XX Settembre, la cui titolare, Rosella Satta, dice: «ll movimento per il concerto a Olbia è quasi tutto interno alla Sardegna e dobbiamo spartirlo con Alghero e Cagliari». Sebbene al Costa Smeralda, nelle festività natalizie, si stimi un traffico di circa 41mila passeggeri, gli albergatori lamentano di essere penalizzati dalla mancanza di collegamenti aerei. «Per il Capodanno, ci siamo concentrati su un nuovo nome intorno a un format collaudato: tra i nomi proposti, quello di Emma è stato quello che meglio incrociava le aspettative che riponiamo nella notte di San Silvestro», dichiara l'assessore al Turismo, Marco Balata.