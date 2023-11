Capodanno, la festa si fa in tre 

Il programma è servito. Non sarà un big della musica italiana ad accompagnare gli oristanesi verso il 2024, d’altronde il budget a disposizione è ben al di sotto dei cachet medi. Ad animare piazza Eleonora la notte di San Silvestro saranno, però, cinque dj di punta del panorama nazionale: tra i primi nomi trapelati quello di Spyne, direttamente dallo “Zoo” di 105, quello del suo collega di frequenza Martin Klein, meglio noto in radio come “Lo Statale”. Sul palco anche Jessie Diamond, la disc jockey tre volte vincitrice del Dance Music Awards, Matt Joe con la sua “Musica da giostra” e il gruppo Alien Cut. Il conto alla rovescia, dunque, sarà a ritmo dance. Sotto la statua della giudicessa si ballerà fino alle 3.

Il programma

«Ho chiesto la possibilità di posticipare la chiusura della serata di un’ora per dare la possibilità ai giovani di divertirsi in piazza, nella loro città» annuncia l’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi. Ma è solo una delle novità di “Aspettando Capodanno”. L’attesa del nome assegnato alle manifestazioni di fine anno, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, è legata infatti alla scelta di iniziare i festeggiamenti il 29 dicembre. «Considerato che il 31 sarà di domenica, abbiamo pensato di mettere insieme una serie di eventi che coprissero l’intero weekend-end» spiega l’esponente della Giunta Sanna. Si parte il venerdì con una serata revival; sabato spazio agli Armonia Sarda e ai Funk Out. La notte di San Silvestro il clou; e per chi non amasse il genere dance, in piazza Corrias ci sarà un gruppo etnico.

Le risorse

«La scelta di non concentrare tutte le risorse in un’unica serata non è solo di natura economica. È vero che artisti di un certo livello hanno onorari al fuori delle nostre casse, ma è anche innegabile che Oristano sia carente dal punto di visto ricettivo: non abbiamo posti a letto a sufficienza per pensare a grandi eventi». Per l’organizzazione del Capodanno l’esecutivo ha attinto al Fondo di riserva per 60mila euro, altri 21 sono stati prelevati per il cartellone natalizio.

Eventi di Natale

Il programma messo a punto dagli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive prevede il ritorno delle casette di legno in piazza Roma, dove sarà allestito anche un maxi schermo per la notte di San Silvestro. Sotto la torre di Mariano non brillerà più la grande stella cometa che negli ultimi anni aveva diviso l’opinione pubblica. Ci sarà invece un grande Babbo Natale luminoso, pronto ad essere immortalato da grandi e piccini, mentre in piazza dovrebbe essere allestito un grande albero di Natale, oltre alle luminarie nelle strade del centro e nelle frazioni.