Capodanno, la decisione slitta ancora 

Bando riaperto alle 14 di ieri pomeriggio (su richiesta della commissione comunale di valutazione), la chiusura era inizialmente prevista alle 19. Cinque ore, quindi, per garantire agli organizzatori di presentare le offerte per lo stesso tempo “negato” il giorno della scadenza, il 14 novembre, quando la piattaforma online era andata in tilt per un problema tecnico. Poi, nel pomeriggio, la decisione di procrastinare la chiusura del bando alle 22 per un “ritardo nella ricezione della comunicazione relativa alla riapertura del bando”. Questo perché sarebbe spuntato un nuovo operatore: oltre ai due già noti (Vox Day e Comunica99) e al terzo (Muse) che a causa di un intervento di manutenzione nel sito Anac, non riusciva a compilare il dgue (il (documento unico di gara europeo) e per questo ha ottenuto da Sardegna Cat la riapertura del bando, ora ci sarebbe un quarto operatore pronto a organizzare il Capodanno. Vero o no, nel senso che sia riuscito o meno a presentare l’offerta (Muse, per esempio, all’ora di cena aveva ancora difficoltà con il dueg), si scoprirà oggi quando la commissione valutatrice del Comune tornerà a riunirsi per affidare la gara.

Cosa accade

L’organizzazione del Capodanno doveva essere una “strada” semplice, un bando per decidere chi dovesse organizzare le festività di fine anno che l’amministrazione (insieme alla Regione che paga la metà dell’organizzazione) quest’anno ha voluto per più giorni (dal 30 dicembre all’1 gennaio) e in più piazze (Yenne, quella principale, San Giacomo, Santa Croce e Garibaldi). Invece un sistema informatico farraginoso ha complicato l’esito. Anche il bando, di per se, era abbastanza impegnativo: perché richiedeva agli operatori non solo di indicare gli artisti da far esibire nelle piazze (con la scelta imposta dalla Regione di un nome quasi di “richiamo” per la notte di San Silvestro in piazza Yenne), ma anche l’organizzazione dei palchi, le transenne, il piano della sicurezza, quello sanitario, etc. Ma questo non ha impedito agli organizzatori di presentare le offerte. Anzi.

La decisione

Alla fine quello che è certo è che ci sono sicuramente due proposte. Forse tre, se Muse sarà riuscita a compilare quel documento entro le 22 di ieri. O addirittura quattro, se oggi all’apertura delle “buste” verrà confermato l’interesse di un nuovo operatore. Se cosi fosse, sarebbe certamente una buona notizia per i cagliaritani perché il Comune avrebbe la possibilità di scegliere tra più proposte. Oggi, se non ci saranno nuovi intoppi, dovrebbe arrivare la decisione della commissione sugli artisti che accompagneranno i cagliaritani nelle festività di fine anno. Ma il condizionale resta d’obbligo. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA