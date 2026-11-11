Il Capodanno in diretta tv da tre milioni è a rischio: l’unica proposta presentata dal Rti TProject group non è stata ammessa perché l’offerta tecnica non è stata considerata adeguata. Resta da vedere se si dovrà rinunciare al progetto o cambiare formula.

«Siamo pronti anche a un piano B e C», aveva detto in mattinata il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu presentando il progetto di videomapping che vedrà da dicembre al 31 marzo spettacolari proiezioni luminose sulle facciate degli edifici e sui monumenti. Un percorso immersivo articolato in sette punti della città, dai Bastioni alle piazze del cuore antico, fino al largo Lo Quarter, dove la luce, elaborata dalla Digital Mosaik di Trento, darà vita a storie sempre diverse. La particolarità dell’iniziativa è il continuo rinnovarsi dei contenuti: ogni settimana cambierà il racconto, mentre durante l’Avvento sarà proposta una storia differente ogni giorno. «Una sorta di serie televisiva, con puntate che invoglieranno il pubblico a tornare per scoprire cosa accadrà dopo», ha spiegato Porcu.

«Non vogliamo soltanto accendere le luci, ma regalare emozioni e creare un’atmosfera magica per residenti e visitatori», ha sottolineato il sindaco Raimondo Cacciotto. Una scelta strategica, ha ribadito l’assessora al Turismo Ornella Piras: «Vogliamo offrire ogni fine settimana un motivo diverso per visitare Alghero, sostenendo gli operatori che restano aperti anche nei mesi invernali». L'assessora Raffaella Sanna, infine, ha voluto puntare i riflettori sull'aspetto culturale del progetto. Il videomapping si affiancherà ai tradizionali mercatini di Natale, alla pista di pattinaggio e alla Casa di Babbo Natale.

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