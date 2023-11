Capodanno, in pole c’è Mengoni 

Tra Elodie, Annalisa e Max Pezzali spunta Marco Mengoni. Potrebbe essere lui il protagonista del Capodanno cagliaritano, che quest’anno – a causa del cantiere di via Roma – si festeggerà in piazza dei Centomila. Il nome, per ora, è ufficioso ma è l’unico trapelato dalla blindatissima riunione della Giunta convocata venerdì dal sindaco Paolo Truzzu per discutere dei festeggiamenti della notte di San Silvestro.

Scontro Truzzu-Sorgia

Una riunione tesa nel corso della quale Truzzu ha esautorato l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia sottraendogli l’organizzazione dell’evento, affidato all’assessorato alla Cultura e Spettacoli. Agli uffici governati da Maria Dolores Picciau spetterà il compito di recuperare il ritardo accumulato nell’organizzazione della manifestazione principale e delle iniziative collaterali.

Se è vero che un anno fa l’amministrazione civica firmò il contratto con Blanco il 2 dicembre (e questo non impedì a trentamila persone di affollare via Roma e il Largo e riempire alberghi e ristoranti) è altrettanto vero che la macchina organizzativa partì prima.

Quest’anno, invece, il ritardo è grave e palese, visto che i due avvisi pubblicati per i festeggiamenti della notte di San Silvestro sono andati deserti. Il primo, esplorativo, per l'affidamento dell'evento e con una procedura negoziata, è scaduto il 22 agosto senza che al Comune siano pervenute manifestazioni di interesse. Lo stesso è accaduto con il secondo avviso, scaduto il 25 settembre. Da allora non si è saputo più nulla. Un silenzio preoccupante su un evento per il quale sono a disposizione 393mila euro.

Coordinamento

Qual è il problema? Perché le gare sono andate deserte? Per Pierluigi Mannino, a capo della commissione consiliare Attività produttive, c’è un problema di coordinamento tra gli uffici comunali.

«Probabilmente manca un dialogo costante tra i vari Servizi interessati che invece dovrebbero lavorare come se fosse sempre una Conferenza di servizi. È questo il lavoro che stiamo cercando di portare avanti con la commissione di valutazione dei servizi, solo in questo modo potremo parlare di amministrazione efficiente ed efficace», ha detto nei giorni scorsi.

La task force

Ora è stata messa in piedi una task force interassessoriale che ha avuto il mandato di concentrarsi solo su questo nelle prossime settimane. Un gruppo di lavoro che sarà coordinato dell’assessorato alla Cultura e Spettacoli con la supervisione del sindaco.

Dalla scelta del protagonista, del resto, dipendono anche le mosse dei tour operator locali che hanno bisogno di mettere in piedi offerte che facciano leva anche sull’attrattività del personaggio che salirà sul palco. Anche su questo fronte Cagliari parte svantaggiata rispetto a Olbia (Zucchero e Salmo) e Alghero (Ligabue), che hanno già scelto il protagonista per l’ultimo dell’anno e aperto da tempo la campagna di promozione turistica per quei giorni.

I contatti

I contatti con il management del trentaquattrenne di Ronciglione sono stati avviati. Mengoni sarebbe la scelta «che piace a giovani e ai meno giovani» di cui parla negli ultimi giorni l’assessora agli Spettacoli. Del resto si tratta di un big che ha vinto due volte Sanremo (nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite) e ad essersi aggiudicato due volte (2010 e 2015) il Best european act agli Mtv Europe music awards.

