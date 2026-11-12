Il mancato concerto di Capodanno in città accende lo scontro politico. Da una parte Fratelli d’Italia in Consiglio, che con un ordine del giorno chiede di partecipare al bando regionale in scadenza oggi. Dall’altra il sindaco Graziano Milia, che dice no e spiega perché, per Quartu, quella strada non conviene.

L’appello di FdI

L’ordine del giorno, firmato dai meloniani in Consiglio, parte dal bando regionale per finanziare l’organizzazione degli eventi di Capodanno nei Comuni isolani: domande dal 3 al 13 novembre, e contributo che copre al massimo il 50 per cento delle spese. Stesso importo il cofinanziamento minimo a carico del Comune. A spiegare il senso politico della proposta è il capogruppo di FdI, Michele Pisano: «Il Capodanno è un’occasione, ma non il fine ultimo, tanto che il ragionamento va esteso a tutte le settimane delle feste natalizie. La nostra città deve puntare alla destagionalizzazione e non temere eventi che possano essere di richiamo. Noi su questo punto abbiamo sempre chiesto, sin dalla scorsa consiliatura, più coraggio. I grandi eventi erano nel nostro programma elettorale - ricorda - e se la maggioranza vorrà sposare questa linea non potremmo che essere soddisfatti».Nessuna discussione in Consiglio alla fine: la pratica che conteneva la proposta di FdI è stata sospesa durante la riunione di martedì scorso, poi di fatto superata perché il bando regionale scade oggi.

Il no del sindaco

La replica di Milia arriva dal suo ufficio di via Brigata Sassari ed è netta: «La risposta è no. Lo dico con chiarezza». Il primo nodo, per il sindaco, è la domanda. «Un evento per la promozione turistica va giudicato per quello che produce in termini turistici. Non per quante persone porta in piazza, ma per quanti visitatori porta da fuori, quante notti si fermano, quanto spendono e dove». Il pubblico, spiega, è in larga parte sardo che si sposta da una città all’altra. E il bando impone una campagna nazionale nei sette giorni precedenti: «Con sette giorni di preavviso non si attirano turisti: si richiama chi è già qui». Non solo: «La Regione mette a disposizione 3,8 milioni di euro. Decine di Comuni si contendono quelle risorse, lo stesso pubblico e gli stessi artisti, nella stessa notte. I cachet e i costi crescono, e una quota rilevante della spesa esce dall’Isola verso agenzie e società di produzione. Il bando finanzia al massimo il 50 per cento, quindi per ottenere 300mila euro il Comune dovrebbe spenderne altrettanti».