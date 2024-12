Capodanno in piazza, istruzioni per l’uso 

Un imponente schieramento di addetti alla sicurezza e un piano per la viabilità ormai rodato da anni pronto a garantire la circolazione e limitare i disagi provocati dalle inevitabili chiusure. La città di Iglesias, dove le strutture ricettive segnalano il tutto esaurito, è pronta ad accogliere le migliaia di persone previste per i festeggiamenti della notte di San Silvestro.

Gli ospiti

Il palco allestito in piazza Sella prenderà vita oggi a partire dalle 22 con un dj set che lascerà posto – un’ora più tardi – a Le Vibrazioni che con i loro più grandi successi scandiranno il conto alla rovescia in vista dell’arrivo del nuovo anno. A seguire proseguiranno i festeggiamenti con l’esibizione de Il Pagante e con il format “We love 2000”. Un programma che promette di riuscire ad intrattenere il pubblico fino a notte fonda: «Auspico che in questo particolare momento attraversato dal nostro territorio, la musica possa rappresentare un modo per vivere ciascuno la propria dimensione», è l’augurio dell’assessora con delega ai Grandi eventi Claudia Sanna.

I divieti

“Time Zero Capodanno Iglesias 2025”, sarà un lungo spettacolo che prevede a garanzia della sicurezza una serie di prescrizioni dell’area interessata che entreranno in vigore a partire dalle 16 di oggi in piazza Sella (su tutti i lati), in via Gramsci (ambo i lati dall’intersezione con via Crocifisso), via Garibaldi (ambo i lati dall’intersezione con via XX Settembre) e via Ghibellina (dalle intersezioni con via Monte Altari e via Fontana nel lato destro procedendo in discesa), dove fino alle 2 di domani vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle 20 e ancora fino alle 2 sarà imposto il divieto di transito in via Eleonora (nelle intersezioni con piazza Faenza e via Mercato Vecchio), in via Gramsci (dall’intersezione con via Crocifisso) e via Valverde (intersezione con via Corsica). Stessi orari per le modifiche sul senso unico di marcia, che saranno applicate in via Monte Altari da via Corsica verso via Ghibellina.

La sicurezza

Piazza Sella sarà ancora una volta il cuore dello spettacolo e oltre alla massiccia presenza del personale della Polizia locale, sarà confermata la disponibilità del presidio “A Natale regaliamo la sicurezza”, un’iniziativa per sensibilizzare sulle norme del codice della strada rivolta in particolare ai giovani. «Si tratta di un progetto nato durante le ultime festività e che è stato molto gradito dalle famiglie - spiega l’assessore alla Viabilità e Polizia locale Francesco Melis - soprattutto dopo il lutto che ha colpito la nostra comunità, in seguito a un incidente stradale costato la vita a due nostri concittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA