Capodanno in piazza con Mannarino 

Il conto alla rovescia per salutare il 2025 e abbracciare il nuovo anno a Iglesias sarà scandito con le note del cantautore romano Mannarino. Sarà lui il super ospite delle feste per le quali è stato allestito un ricco cartellone che si apre oggi con lo spettacolo delle luci previsto per le 17:30 e dove la parola chiave scelta come filo conduttore sarà quella della solidarietà.

Primi eventi

Oggi, infatti, si comincia con l’iniziativa benefica “Le scatole del Natale” per non dimenticare le persone più anziane che si trovano nelle case di riposo e di cura della città a cui saranno offerti i doni. Ma oggi, si aprono anche i mercatini di Natale, curati e cofinanziati dal Consorzio Iglesias Città Regia in collaborazione con il Comune. «Non vogliamo e non dobbiamo dimenticare nessuno e per questo - ha dichiarato l’assessora alla cultura, Carlotta Scema - per questo teniamo tanto ai doni agli anziani e al Miracolo di Natale in programma per il 18 Dicembre. Sarà un giorno dedicato alle persone meno fortunate e la città potrà dimostrare tutta la sua generosità». Nell’aria, già si respira il Natale ad Iglesias in particolare, nel cuore del centro storico, dove si potrà visitare la casa di Babbo Natale e fare un po’ di beneficenza visitando la casetta della solidarietà che ospiterà le iniziative per aiutare la ricerca, persone in difficoltà, e situazioni di particolare interesse sociale. «La nostra idea del Natale e il nostro obiettivo - ha spiegato il sindaco Mauro Usai - è offrire sicurezza per queste festività e per il Capodanno, offrendo servizi di qualità sia ai nostri cittadini sia alle persone che arrivano da fuori. Desideriamo che possano non viaggiare nelle antiche tradizioni e fra i buoni sapori della nostra terra, ma anche riscoprire la bellezza del nostro territorio».

Il concerto

Un viaggio dunque, nella tradizione e fra la bellezza di questa terra, ma anche un viaggio nella musica d'autore con Mannarino che sarà il protagonista del Capodanno in città, nella centrale piazza Sella. «Siamo molto soddisfatti di questa scelta - ha aggiunto l’assessora alla Cultura - e speriamo che possa essere apprezzata da chi vorrà trascorrere a Iglesias l’ultimo giorno dell’anno» Natale e Capodanno si auspica, richiameranno in città molti visitatori, come ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali: «Il nostro programma è un investimento soprattutto, per venire incontro ai commercianti che si impegnano ogni giorno e fronteggiano non poche difficoltà. Ma soprattutto, abbiamo cercato di lavorare per realizzare delle festività che potessero abbracciare tutti, senza lasciare nessuno indietro». Tra le iniziative, il 9 dicembre ci sarà la premiazione del concorso “Autunno in centro” , curato e promosso dalla associazione Iglesias centro storico e poi la parata dei Babbo Natale in moto il 21 Dicembre, lo spettacolo di Natale con musica e danza in programma per il 23 e i concerti Gospel del 26 e del 28 dicembre.

