Capodanno in piazza, attesa e polemiche 

La città che trent’anni fa inventò il Capodanno in piazza non ha sciolto ancora le riserve sul nome dell’artista del 31 dicembre. Ieri scadevano i termini per la presentazione delle proposte artistiche e mentre il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, rassicura sul fatto che tutto è sotto controllo, dai banchi dell’opposizione ne approfittano per attaccare. «Le divisioni interne alla maggioranza e le diverse visioni su che impronta dare al Capodanno - sottolinea il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea Delogu - hanno prodotto una paralisi che, se non risolta immediatamente, potrebbe tradursi in un danno enorme per l’immagine e l’economia cittadina». A giudizio di Delogu Alghero deve darsi una mossa, ma soprattutto servirebbe una regia regionale per il prossimo Capodanno. «La Giunta Todde-Cuccureddu, così come lo scorso anno – spiega Delogu - ha stanziato tre milioni di euro per i Capodanno in tutta l’isola, un’idea che rischia di trasformarsi in una competizione tra comuni, con cachet gonfiati e pochi risultati in termini di promozione».

Nel nord-ovest, infatti, Sassari, Alghero e Castelsardo celebreranno tre Capodanni nel raggio di meno di cento chilometri. Graziano Porcu, grato all’assessore Cuccureddu per il milione di euro che Alghero ha ricevuto partecipando ai bandi regionali, è d’accordo sulla regia «che però non c’è mai stata quando governava il centrodestra». «L’errore è stato fatto proprio dal centrodestra – incalza - quando invece di eleggere il Capodanno di Alghero come Capodanno di Sardegna, vista la storicità, hanno elargito denari a pioggia creando una concorrenza ormai ingestibile».

