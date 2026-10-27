Capodanno, il Comune organizzerà solo il maxi concerto 

Cambia il format delle festività di fine anno. L’amministrazione comunale di Tortolì ha deciso di concentrare le proprie energie soltanto sul concerto in piazza di Capodanno. Tutti gli eventi dei giorni precedenti, come avvenuto nelle precedenti edizioni, saranno (eventualmente) a carico di associazioni e comitati del territorio. Di fatto, il Comune non fa da organizzatore unico e lancia un appello: invita le realtà locali a presentare fin da ora le proprie proposte. L’obiettivo è comporre un programma, che valorizzi le realtà del territorio, eviti sovrapposizioni di date e luoghi e offra a cittadini e visitatori un Natale ricco di appuntamenti, con particolare attenzione a bambini e famiglie.

Il Comune metterà insieme le proposte, darà il patrocinio e, nel caso, altre forme di sostegno, ma non organizzerà in prima persona il fitto calendario di eventi che negli anni scorsi caratterizzava le settimane precedenti al 31 dicembre. Per il Capodanno resta confermato il concerto in piazza, l’unico evento direttamente organizzato dall’ente, con un ospite di fama nazionale sul cui nome nulla ancora trapela. Per il resto: chi vuole proporre un evento e richiedere il patrocinio comunale deve presentare istanza entro il 12 novembre.

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