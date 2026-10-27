SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tortolì.
28 ottobre 2026 alle 00:55

Capodanno, il Comune organizzerà solo il maxi concerto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cambia il format delle festività di fine anno. L’amministrazione comunale di Tortolì ha deciso di concentrare le proprie energie soltanto sul concerto in piazza di Capodanno. Tutti gli eventi dei giorni precedenti, come avvenuto nelle precedenti edizioni, saranno (eventualmente) a carico di associazioni e comitati del territorio. Di fatto, il Comune non fa da organizzatore unico e lancia un appello: invita le realtà locali a presentare fin da ora le proprie proposte. L’obiettivo è comporre un programma, che valorizzi le realtà del territorio, eviti sovrapposizioni di date e luoghi e offra a cittadini e visitatori un Natale ricco di appuntamenti, con particolare attenzione a bambini e famiglie.

Il Comune metterà insieme le proposte, darà il patrocinio e, nel caso, altre forme di sostegno, ma non organizzerà in prima persona il fitto calendario di eventi che negli anni scorsi caratterizzava le settimane precedenti al 31 dicembre. Per il Capodanno resta confermato il concerto in piazza, l’unico evento direttamente organizzato dall’ente, con un ospite di fama nazionale sul cui nome nulla ancora trapela. Per il resto: chi vuole proporre un evento e richiedere il patrocinio comunale deve presentare istanza entro il 12 novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Il pareggio di Maldini all’81’, poi il crollo: finisce 4-2 
Pietro Serusi, 73enne di Fonni: «Io alla fine ho pagato, penso a chi non lo può fare»

«La mia odissea per un esame al cuore, chi soffre non può essere abbandonato»

Un ex operaio dell’Enichem racconta: sto combattendo da mesi 
Consiglio regionale

Commissioni, accordo in alto mare

Gelo sui presidenti, pressing di Avs e Orizzonte Comune. Oggi vertice di maggioranza 
Massimiliano Rais
Milano

Movimento 17 ottobre, Siher resta in silenzio dal gip I legali: «Non ha fatto nulla»

Per i pm clima da «guerra continua» La replica: «Normale dissenso politico»  
Brasile

Bolsonaro jr, la fuga dello sconfitto Gli Stati Uniti gli danno asilo politico

A piedi in Argentina, poi il volo per la Florida dove lo aspettava il fratello 
Unione europea.

Agricoltura, prima intesa sulla Pac

L’Ue apre sul caro-carburante. Lollobrigida: più risorse e autonomia 