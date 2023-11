Capodanno, il centrosinistra chiede chiarezza 

In attesa di conoscere il nome dell’artista che salirà sul palco di piazza dei Cantomila (potrebbe essere Marco Mengoni), il centrosinistra in Consiglio comunale accende il faro sul Capodanno. In un’interrogazione che porta la prima firma di Matteo Massa (Progressisti) gli esponenti dell’opposizione fanno una serie di domande. La prima: alle scadenze del 22 agosto e del 25 settembre, termini di scadenza del primo e secondo avviso pubblico, sono pervenute manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione dell'evento? E qualora non fossero pervenute qual è l’indirizzo politico? È intenzione dell’amministrazione procedere per il secondo anno consecutivo all’affidamento tramite procedura negoziata senza gara?

L’esponente dei Progressisti fa notare che «già nel 2022 si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di gara, richiedendo direttamente a una ditta, agente unico di alcuni artisti ritenuti dall’amministrazione di interesse, la dichiarazione di disponibilità di alcuni nomi e la produzione dei relativi preventivi di spesa, preventivi poi inviati da una seconda ditta indicata dalla prima come sua rappresentante ufficiale per la Sardegna e l’unica autorizzata alla organizzazione e gestione di concerti sul territorio regionale».

